Украинская делегация отправилась в Абу-Даби на переговоры с США и РФ

Руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась к месту запланированных встреч в Абу-Даби.

Об этом он сообщил в соцсетях в понедельник, 9 ноября, пишет "Европейская правда".

По словам Умерова, во вторник и среду должны состояться трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России.

Он подчеркнул, что в эти же дни в Абу-Даби будут находиться представители европейских стран – Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также представители НАТО и Европейской комиссии.

"С европейскими партнерами проведем отдельные координационные встречи. Для нас принципиально важно поддерживать тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе. Как определил президент Владимир Зеленский, мы делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса", – подчеркнул он.

Умеров также поблагодарил ОАЭ за площадку для переговоров и неизменную поддержку, а также специальных представителей американского президента Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – "за активность и подготовку к встречам".

Как писала "ЕвроПравда", на мирных переговорах с участием Украины, США и России, которые состоятся 10–11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби, будут присутствовать представители Европейской комиссии, Европейского совета, Германии, Франции и Великобритании на уровне советников по вопросам безопасности, а также руководитель аппарата генсека НАТО.

9 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о "конструктивном" телефонном разговоре с Зеленским, в ходе которого речь шла о безопасности в Чёрном море, а также о предстоящих переговорах в Абу-Даби.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "мы очень близки к заключению соглашения" о прекращении российско-украинской войны, что приведет к "несколько иной форме Украины", не приводя при этом конкретных деталей.