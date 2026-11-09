Глава ЄК обговорила із Зеленським безпеку в Чорному морі і переговори в Абу-Дабі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про "конструктивну" телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося про безпеку в Чорному морі, а також про майбутні переговори в Абу-Дабі.

Заяву фон дер Ляєн наводить пресслужба Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

У контексті ситуації у Чорному морі глава ЄК зазначила, що розпочинає візити до Румунії та Болгарії, де зустрінеться з лідерами цих країн, "щоб обговорити ситуацію на місцях та те, як Європа може посилити свої заходи у відповідь" на атаки на торговельні судна.

"Напередодні візиту я провела конструктивну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Свобода судноплавства в Чорному морі має бути відновлена та збережена. Я ще раз висловила підтримку його заклику до припинення вогню, що охоплює об’єкти продовольчої та енергетичної інфраструктури", – сказала фон дер Ляєн.

Крім того, за її словами, вони із Зеленським обговорили поточні мирні зусилля та переговори, які відбудуться цього тижня в Абу-Дабі, де ЄС буде представлений разом з іншими партнерами.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Зеленським у Дубліні наприкінці цього тижня та обговорення з іншими лідерами подальших кроків на шляху до миру", – резюмувала президентка ЄК.

Нагадаємо, 28 жовтня болгарський міністр оборони Димитар Стоянов повідомив про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у виключній економічній зоні країни у Чорному морі.

Контейнеровоз під прапором Ліберії був уражений приблизно за 21 милю на південний схід від болгарського міста Шабла. Судно вирушило з Ізраїлю, а кінцевим пунктом призначення була Румунія.

Згодом прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав оголосити всесвітнє морське перемир'я на тлі дедалі частіших атак на торгові судна, зокрема у Чорному морі. А у Хорватії домагаються оголошення частини Чорного моря зоною бойових дій.