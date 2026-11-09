"ЄвроПравда" дізналася, хто представлятиме Європу та НАТО на перемовинах в Абу-Дабі

На мирних переговорах за участю України, США та Росії, які відбудуться 10–11 листопада в столиці ОАЕ Абу-Дабі, будуть присутні представники Європейської комісії, Європейської ради, Німеччини, Франції та Великої Британії на рівні радників з питань безпеки, а також керівник апарату генсека НАТО.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя з посиланням на інформацію з власних джерел в ЄС та НАТО.

"ЄвроПравді" стало відомо, хто представлятиме Європу і НАТО на перемовинах в Абу-Дабі 10-11 листопада.

"НАТО в Абу-Дабі представлятиме керівник апарату (генерального секретаря НАТО) Джеффрі ван Леувен", – заявив кореспондентці "Європейської правди" посадовець Альянсу на умовах анонімності.

Європейський Союз, за даними "ЄвроПравди", буде представлений на рівні керівництва апаратів Єврокомісії та Євроради: до Абу-Дабі вирушать керівник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт та головна радниця президента Європейської ради Антоніу Кошти із зовнішньої політики Анна-Марія Бура.

Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені на переговорах на рівні радників із питань національної безпеки.

Отже, Німеччину представлятиме радник федерального канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, Велину Британію – радник британського прем'єра з національної безпеки Джонатан Пауелл, і Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про "конструктивну" телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося про безпеку в Чорному морі, а також про майбутні переговори в Абу-Дабі.

Щодо майбутніх перемовин, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "ми дуже близькі до укладення угоди" щодо припинення російсько-української війни, що призведе до "дещо іншої форми України", не наводячи при цьому конкретних деталей.

Раніше Трамп казав, що 5 листопада провів приватну зустріч із посланцем Путіна й анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України та Росії, а і Європи загалом.