У Британії чоловіка ув’язнили за погрози лідерці консерваторів

У Великій Британії засудили чоловіка до тюремного ув’язнення за надсилання лідерці Консервативної партії Кемі Баденок електронних листів із погрозами.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Як з’ясувалося в британському суді, колишній вчитель Кіран Кайл 2 травня надіслав лідерці партії три електронні листи, в яких він робив расистські натяки.

Зазначається, що у двох електронних листах Кайл зробив расистські натяки та написав: "Я колишній член ІРА (назва ірландських збройних організацій, що боролися проти британського контролю, – Ред.), тож ваші згадки про "Криваву неділю" принесуть вам неприємності".

Як стало відомо у суді, ці повідомлення були надіслані того дня, коли Баденок перепросила за те, що кадри з "Кривавої неділі" були помилково використані у відеоролику в соціальних мережах для критики парламентського законопроєкту щодо історичних питань у Північній Ірландії.

Мова йде про події, коли 13 неозброєних цивільних осіб було вбито, коли 30 січня 1972 року бійці парашутного полку армії відкрили вогонь по демонстрантах за громадянські права в районі Богсайд у Лондондеррі, що у Північній Ірландії. Ця дата увійшла в історію як "Кривава неділя".

Лідерка консерваторів заявила, що не схвалювала це відео і що його поширили "дуже молоді люди".

Зазначається, що 43-річний чоловік 22 вересня у Вестмінстерському магістратському суді визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у надсиланні повідомлень непристойного або образливого характеру.

А в понеділок, 9 листопада, Кайла засудили до 20 тижнів ув’язнення.

Суддя також видав Кайлу заборонний наказ, що означає, що він не може контактувати з Баденок, її чоловіком або її парламентським офісом протягом п’яти років.

У заяві про вплив на жертву, зачитаній у суді, Баденок та її чоловік Геміш зазначили, що "зловмисні повідомлення та цілеспрямоване переслідування" не лише вплинули на них, а й підірвали "здорову демократію".

У жовтні чоловік, якого звинувачують у вбивстві колишньої британської міністерки Енн Віддекомб з’явився в суді за звинуваченням у спробі проникнути до будинку лідера правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

У липні британська поліція затримала чоловіка, який міг погрожувати Фараджу у соціальних мережах.