Підозрюваний у вбивстві Віддекомб постав перед судом через спробу проникнення до будинку Фараджа

Чоловік, якого звинувачують у вбивстві колишньої британської міністерки Енн Віддекомб, у середу, 7 жовтня, з’явився в суді за звинуваченням у спробі проникнути до будинку лідера правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

28-річному Джошуа Керрі висунули звинувачення у діях, спрямованих на підготовку терористичних актів у період з травня 2024 року по липень цього року, зокрема у вивченні об’єктів, а також у поїздці до будинку Фараджа та спробі проникнути туди.

У середу, 7 жовтня, Керрі з’явився у Вестмінстерському магістратському суді в Лондоні, де він виступив лише для того, щоб підтвердити своє ім’я та вік.

Його залишили під вартою, і в п’ятницю, 9 жовтня, він з’явиться в лондонському суді "Олд-Бейлі".

Як повідомляли, 3 жовтня Джошуа Керрі звинуватили у підготовці терористичних актів, зокрема проти Фараджа.

У липні Керрі висунули звинувачення у вбивстві 78-річної Віддекомб, колишньої міністерки з партії консерваторів та речниці партії Reform UK.