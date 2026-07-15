У Британії затримали чоловіка через ймовірні погрози Фараджу в соцмережах

Британська поліція затримала чоловіка, який міг погрожувати лідеру правопопулістської партії Reform UK Найджелу Фараджу у соціальних мережах.

Про це повідомила поліція Лондона, передає Politico, пише "Європейська правда".

Як повідомили правоохоронці, чоловік погрожував Фараджу, що його "застрелять в голову".

Правоохоронці зазначили, що затримали чоловіка віком близько 20 років у вівторок, 14 липня, "за підозрою у надсиланні погрозних повідомлень члену парламенту".

Його звільнили під заставу наступного дня.

Поліція зазначила, що затримання пов’язане з дописом у соцмережах, про який їй повідомили 8 травня.

"Отримавши повідомлення, детективи подали запит до соціальної мережі, щоб отримати доступ до контактних даних користувача. Після того як відповідну інформацію було надано детективам, чоловіка затримали за підтримки місцевих співробітників Лондонської поліції за адресою проживання на півдні Лондона", – додали правоохоронці.

Варто нагадати, що Фарадж перебуває під посиленим тиском з боку парламенту в рамках нового розслідування щодо дотримання етичних норм. Як повідомила The Sunday Times, за рік до загальних виборів 2024 року він нібито отримав підтримку від Коттрелла, але не задекларував її відповідно до парламентських правил.

Перед цим у Британії розпочали розслідування проти Фараджа через подарунок на суму 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна, отриманий за кілька місяців до його обрання до Палати громад.

На тлі звинувачень, які лідер ультраправих заперечує, Фарадж заявив про свою відставку з парламенту. Фарадж повідомив, що знову боротиметься за місце в Палаті громад на додаткових виборах.

Водночас Лейбористська партія, консерватори, ліберальні демократи, Партія зелених та Restore Britain виключили можливість участі у додаткових виборах у Клактоні, спричинених відставкою лідера правопопулістської Reform UK Найджела Фараджа.

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