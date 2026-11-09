В Британии мужчину посадили за угрозы лидеру консерваторов

В Великобритании мужчину приговорили к тюремному заключению за отправку лидеру Консервативной партии Кэми Баденох электронных писем с угрозами.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Как выяснилось в британском суде, бывший учитель Киран Кайл 2 мая отправил лидеру партии три электронных письма, в которых он делал расистские намеки.

Отмечается, что в двух электронных письмах Кайл сделал расистские намеки и написал: "Я бывший член ИРА (название ирландских вооруженных организаций, боровшихся против британского контроля. – Ред.), поэтому ваши упоминания о "Кровавом воскресенье" принесут вам неприятности".

Как стало известно в суде, эти сообщения были отправлены в тот день, когда Баденох извинилась за то, что кадры из "Кровавого воскресенья" были ошибочно использованы в видеоролике в социальных сетях для критики парламентского законопроекта по историческим вопросам в Северной Ирландии.

Речь идет о событиях, когда 30 января 1972 года бойцы парашютного полка армии открыли огонь по демонстрантам, выступавшим за гражданские права, в районе Богсайд в Лондондерри, что в Северной Ирландии. В результате столкновений погибли 13 невооружённых гражданских лиц. Эта дата вошла в историю как "Кровавое воскресенье".

Лидер консерваторов заявила, что не одобряла это видео и что его распространили "очень молодые люди".

Отмечается, что 43-летний мужчина 22 сентября в Вестминстерском магистратском суде признал себя виновным по двум пунктам обвинения в отправке сообщений непристойного или оскорбительного характера.

А в понедельник, 9 ноября, Кайл был приговорен к 20 неделям лишения свободы.

Судья также вынес Кайлу запретительный приказ, что означает, что он не может контактировать с Баденох, её мужем или её парламентским офисом в течение пяти лет.

В заявлении о воздействии на жертву, зачитанном в суде, Баденох и её муж Хэмиш отметили, что "злонамеренные сообщения и целенаправленное преследование" не только повлияли на них, но и подорвали "здоровую демократию".

В октябре мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей британской министры Энн Виддекомб, предстал перед судом по обвинению в попытке проникнуть в дом лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

В июле британская полиция задержала мужчину, который мог угрожать Фараджу в социальных сетях.