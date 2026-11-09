Норвегія не радить Британії копіювати її модель відносин з Євросоюзом

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре не рекомендує Великій Британії наслідувати модель відносин його країни з Європейським Союзом, оскільки економічні умови двох держав суттєво відрізняються.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

Норвегія, населення якої становить 5,6 мільйона осіб, є учасницею єдиного ринку ЄС через Європейський економічний простір, але не є повноправною державою-членом ЄС.

"У цьому є очевидний демократичний дефіцит, але з прагматичного погляду всі [норвезькі] парламенти з 1995 року заявляли, що це розумний підхід. Я не бачу, щоб Велика Британія так робила. Я не бачу, щоб Канада так робила", – сказав він.

Стьоре зазначив, що, окрім участі в єдиному ринку, Норвегії довелося підписати 100 додаткових угод із Брюсселем, що охоплюють питання клімату, студентів, безпеки та інші сфери.

"Можу сказати, що після Brexit мені дзвонили британські друзі й просили: "Розкажіть нам про норвезький підхід". А я відповів: "Якщо ви вийшли з ЄС через надмірне втручання Брюсселя, не беріть за зразок норвезьку модель". Адже тут, як ви знаєте, по суті, ми приймаємо більшість їхніх рішень, а потім виконуємо їх. Але країна з 5-мільйонним населенням, яка має повністю відкриту економіку, завжди пристосовується до стандартів, щоб бути частиною світової економіки – дуже відкрита економіка, і ми можемо з цим жити", – зазначив він.

Він підтвердив, що не рекомендуватиме Британії норвезьку модель, бо, на його думку, "ситуація там зовсім інша, і вони мають знайти своє власне рішення".

Стьоре додав, що бачить можливість стратегічної співпраці між Великою Британією, Канадою та Норвегією з питань, які також мають значення для ЄС, зокрема у сфері космічного співробітництва та ланцюгів постачання рідкісноземельних мінералів.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейського Союзу планують укласти угоду, за якої Велика Британія дотримуватиметься правил та стандартів ЄС щодо харчових продуктів та напоїв в обмін на скасування прикордонних перевірок експорту.

Також у Британії та ЄС планують обговорити на рівні міністрів майбутні варіанти вільного пересування.