У Британії та ЄС обговорять варіанти відновлення свободи пересування

У Великій Британії та Європейському Союзі планують обговорити на рівні міністрів майбутні варіанти вільного пересування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністр Великої Британії з питань бізнесу Джонатан Рейнольдс зазначив, що поки не було жодних припущень щодо того, якими можуть бути майбутні відносини Великої Британії з Євросоюзом, зокрема і у сфері свободи пересування. Втім, це питання планують обговорити ще до щорічного саміту між ЄС і Великою Британією 20 листопада у Брюсселі.

Також у британському уряді наголошують, що наразі зосереджуються на досягненні на саміті нових угод у таких сферах, як продовольство та мобільність молоді.

Глава британського уряду Енді Бернем заявив, що прагне "чесної дискусії" щодо перспективи відновлення свободи пересування між Великою Британією та ЄС, а в понеділок залишив відкритою можливість проведення референдуму з цього питання.

Однак він зазначив, що будь-які суттєві зміни у відносинах між Великою Британією та ЄС вимагатимуть мандата, отриманого на загальних виборах, які мають відбутися до 2029 року.

Прем’єр-міністр пообіцяв дотримуватися "червоних ліній", визначених у передвиборчій програмі Лейбористської партії на 2024 рік: відмовитися від повернення до вільного пересування, єдиного ринку ЄС або митного союзу протягом цієї парламентської сесії, яка завершиться до 2029 року.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".