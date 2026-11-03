ЗМІ: Британія та ЄС готують угоду про спрощення експорту продовольства

Велика Британія та ЄС погодили проєкт угоди про скасування запроваджених після Brexit перевірок експорту продовольства та сільськогосподарської продукції напередодні саміту Британії та Євросоюзу, який відбудеться пізніше цього місяця.

Про це стало відомо BBC, передає "Європейська правда".

За інформацією британського суспільного телерадіомовлення, 200-сторінковий проєкт тексту угоди "SPS" (санітарної та фітосанітарної) розіслали країнам ЄС для розгляду на засіданні комітету постійних представників держав ЄС (Coreper) у середу, 4 листопада.

Разом із ним також поширили аналогічні проєкти угод про торгівлю викидами та програму молодіжних поїздок і працевлаштування, а також 15-сторінковий проєкт спільної заяви для лідерів Великої Британії та ЄС.

Угода щодо продовольства є найважливішою частиною так званого "перезапуску Brexit", про який домовлено на цей час, і передбачає скасування перевірок та бюрократичних перешкод, що заважали експортерам після виходу Великої Британії з єдиного ринку ЄС.

Як зазначається, ця угода може мати такі наслідки:

можуть відновити експорт до ЄС свіжих ковбас, гамбургерів, молюсків із внутрішніх вод та насіннєвої картоплі;

вона має усунути необхідність у санітарних сертифікатах на експорт вартістю 200 фунтів, які підтверджують, що продукція відповідає санітарним вимогам країни призначення;

вона має скасувати необхідність у фітосанітарних сертифікатах вартістю 25 фунтів, які засвідчують, що рослини або рослинні продукти не містять шкідників та хвороб;

можуть бути скасовані збори за інспектування, сертифікати органічного походження, деякі портові збори та інші перевірки при експорті та імпорті до та з ЄС;

можуть відновити паспорти для британських домашніх тварин, яких ввозять до ЄС.

Натомість очікується, що Британія зобов’яжеться дотримуватися та адаптуватися до чинних нормативних актів ЄС щодо стандартів торгівлі рослинами, тваринами та харчовими продуктами.

Також ЗМІ писали, що громадяни Європейського Союзу можуть почати платити за навчання в університетах стільки ж, скільки й студенти Великої Британії, в рамках ширшої угоди, спрямованої на зміцнення зв’язків між сторонами. А громадянам Британії також будуть запропоновані ті самі тарифи, що й місцевим жителям у країнах ЄС.

Раніше писали, що у Великій Британії та Європейському Союзі планують обговорити на рівні міністрів майбутні варіанти вільного пересування.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що у короткостроковій перспективі Великій Британії слід зосередитися на участі в чинних оборонних механізмах Європейського Союзу, а не на початку переговорів про повторне приєднання до ЄС.

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