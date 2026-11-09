Норвегия не советует Британии копировать её модель отношений с Евросоюзом

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не рекомендует Великобритании следовать модели отношений его страны с Европейским Союзом, поскольку экономические условия двух государств существенно различаются.

Об этом он заявил в интервью Politico, передает "Европейская правда".

Норвегия, население которой составляет 5,6 миллиона человек, является участницей единого рынка ЕС через Европейское экономическое пространство, но не является полноправным государством-членом ЕС.

"В этом есть очевидный демократический дефицит, но с прагматической точки зрения все [норвежские] парламенты с 1995 года заявляли, что это разумный подход. Я не вижу, чтобы Великобритания так поступала. Я не вижу, чтобы Канада так поступала", – сказал он.

Стёре отметил, что, помимо участия в едином рынке, Норвегии пришлось подписать 100 дополнительных соглашений с Брюсселем, охватывающих вопросы климата, студентов, безопасности и другие сферы.

"Могу сказать, что после Brexit мне звонили британские друзья и просили: "Расскажите нам о норвежском подходе". А я ответил: "Если вы вышли из ЕС из-за чрезмерного вмешательства Брюсселя, не берите за образец норвежскую модель". Ведь здесь, как вы знаете, по сути, мы принимаем большинство их решений, а затем выполняем их. Но страна с 5-миллионным населением, которая имеет полностью открытую экономику, всегда приспосабливается к стандартам, чтобы быть частью мировой экономики – очень открытая экономика, и мы можем с этим жить", – отметил он.

Он подтвердил, что не будет рекомендовать Великобритании норвежскую модель, поскольку, по его мнению, "ситуация там совершенно иная, и они должны найти своё собственное решение".

Стёре добавил, что видит возможность стратегического сотрудничества между Великобританией, Канадой и Норвегией по вопросам, которые также имеют значение для ЕС, в частности в сфере космического сотрудничества и цепочек поставок редкоземельных минералов.

Напомним, Великобритания и Европейский Союз планируют заключить соглашение, согласно которому Великобритания будет соблюдать правила и стандарты ЕС в отношении продуктов питания и напитков в обмен на отмену пограничных проверок экспорта.

Также в Великобритании и ЕС планируют обсудить на уровне министров будущие варианты свободного передвижения.