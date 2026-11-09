ЗМІ: у Франції підозрюють хакерів, пов’язаних з Іраном, в атаках на супермаркети

У Франції підозрюють, що за кібератаками, які нещодавно вивели з ладу комерційні холодильники, стояли хакери, яких підтримує Іран.

Про це Reuters повідомили ознайомлені співрозмовники, передає "Європейська правда".

У жовтні у Франції хакери атакували сотні супермаркетів: холодильне обладнання нагрівалося до 50°C, що призвело до псування продуктів і навіть пожеж.

Французькі посадовці підозрюють, що за кібератаками, які вивели з ладу комерційні холодильники та морозильні камери по всій Франції, стояли хакери, підтримувані іранською державою.

Також на початку листопада у Франції заявили про кібератаку, яка зачепила банки крові; водночас її вдалося зупинити перш ніж її наслідки змогли завдати шкоди.

А ЗМІ писали, що кібератаки на системи охолодження в супермаркетах низки європейських країн, які відбулися на початку листопада, можуть бути пов’язані з угрупованнями проросійських хакерів.