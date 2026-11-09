СМИ: во Франции подозревают хакеров, связанных с Ираном, в атаках на супермаркеты

Во Франции подозревают, что за кибератаками, которые недавно вывели из строя коммерческие холодильники, стояли хакеры, поддерживаемые Ираном.

Об этом Reuters сообщили осведомлённые собеседники, передаёт "Европейская правда".

В октябре во Франции хакеры атаковали сотни супермаркетов: холодильное оборудование нагревалось до 50 °C, что привело к порче продуктов и даже пожарам.

Французские чиновники подозревают, что за кибератаками, выведшими из строя коммерческие холодильники и морозильные камеры по всей Франции, стояли хакеры, поддерживаемые иранским государством.

Также в начале ноября во Франции заявили о кибератаке, которая затронула банки крови; при этом её удалось остановить до того, как её последствия смогли нанести ущерб.

А СМИ писали, что кибератаки на системы охлаждения в супермаркетах ряда европейских стран, произошедшие в начале ноября, могут быть связаны с группировками пророссийских хакеров.