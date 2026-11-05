ЗМІ: за кібератаками на європейські супермаркети, ймовірно, стоять проросійські хакери

Кібератаки на системи охолодження в супермаркетах низки європейських країн, які відбулися останніми днями, можуть бути пов’язані з угрупованнями проросійських хакерів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Днями близько 30 шведських продуктових магазинів постраждали від ймовірної хакерської атаки, яка спричинила зіпсування товарів на мільйони крон.

За даними дослідників компанії з кібербезпеки Forescout, у цей період найактивнішими були дві хакерські групи з проросійською спрямованістю. У спільному відео в соціальних мережах, з яким ознайомилося SVT, ці групи беруть на себе відповідальність за атаки.

Вони стверджують, що завдали удару по обладнанню гігантів холодильної техніки Danfoss і Dixell. Група заявляє, що шкідливе програмне забезпечення не знадобилося, а було використано "стандартну функціональність" систем.

Хакерські угруповання також заявляють, що мають доступ до систем водопостачання, електростанцій, промислових об’єктів та об’єктів зберігання харчових продуктів.

Дослідники зазначають, що методи початкового вторгнення, можливі використані вразливості, інфраструктура зловмисників та особи, які стоять за цими атаками, досі не підтверджені.

Ймовірні атаки були спрямовані переважно на фруктові склади, виноробні, продовольчі магазини та інші підприємства сільського господарства й харчової промисловості в Іспанії, Італії та інших європейських країнах.

Не встановлено, хто стоїть за останніми кіберінцидентами, спрямованими проти холодильних систем у Франції та інших регіонах Європи. Також не встановлено, яким чином зловмисники отримали доступ до цих систем.

Нагадаємо, десятки супермаркетів у Бельгії, Люксембурзі, Естонії, а також Швеції постраждали від хакерської атаки 2 листопада.

Як зазначають у компаніях, ця кібератака нагадує ту, що раніше призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.