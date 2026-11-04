У Франції кібератака на холодильне обладнання зачепила об’єкти зберігання плазми крові

У Франції заявили про кібератаку, яка зачепила банки крові; водночас її вдалося зупинити перш ніж її наслідки змогли завдати шкоди.

Про це пише AP із посиланням на заяву Французької служби крові (EFS), передає "Європейська правда".

EFS повідомила, що інцидент стався у понеділок, 2 листопада, на трьох її об’єктах холодильного зберігання плазми. Зазначається, що "порогові значення температури та розморожування були підвищені до надзвичайно високих рівнів".

"Жодних наслідків для здоров’я виявлено не було, і жодних препаратів крові втрачено не було", – наголосили у заяві.

Кібератака була спрямована проти постачальника холодильного обладнання на трьох об’єктах EFS.

Згідно із заявою, серед продуктів, що зберігалися, були пакети з плазмою, призначені для переливання, та плазма, що використовується для виробництва ліків; ці запаси були або переміщені, або убезпечені.

"Системи моніторингу та сигналізації швидко виявили аномалії, що дозволило персоналу вжити заходів для забезпечення того, щоб жодні продукти крові чи зразки не зазнали шкоди", – акцентували в EFS.

Також Французька служба крові повідомила, що операції зі збору та розподілу крові тривають без перебоїв, що забезпечує безперебійне обслуговування пацієнтів у лікарнях та інших закладах охорони здоров’я.

Національне агентство з кібербезпеки Франції та Міністерство охорони здоров’я проводять розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, десятки супермаркетів у Бельгії, Люксембурзі, Естонії, а також Швеції постраждали від хакерської атаки 2 листопада.

Як зазначають у компаніях, ця кібератака нагадує ту, що раніше призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.