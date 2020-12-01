Подарок на Рождество: зачем Британия спешила со вторым локдауном и что это ей дало

Коронавірус поступово, але невідворотно знищує економіку. Бізнес, якщо це не онлайн-розваги і служби доставки, втрачає не лише прибутки, але й надію на відновлення.

Народ, доведений до відчаю небаченим до цього розривом міжлюдських контактів, готовий поповнити паству секти коронаскептиків.

Знайома картина? Це могла б бути Україна, але зараз ми говоримо про Велику Британію, яка 2 грудня виходить із загальнонаціонального місячного карантину. Другого, до речі, за цей рік.

Давайте погортаємо сторінки звітів з полів боротьби з вірусом дружньої нам держави і спробуємо там знайти відповідь на запитання, чи варто Україні йти на тотальний локдаун.

"Далі падати вже нікуди"

Показники епідеміологічної ситуації в Україні та Великій Британії схожі, хоча на Туманному Альбіоні перша хвиля була більш чітко вираженою.

Отже, насування другої можна було легше ідентифікувати, але вона могла вдарити так само нещадно, як і перша.

Британські експерти з характерним для них почуттям гумору зазначали: "Ми не передбачаємо сильного падіння через повторний карантин, адже далі падати вже нікуди".

Справді, 2020 рік для Сполученого Королівства вже переписав кілька історичних рекордів: найбільший спад в економіці за 300 років, найнижча відсоткова ставка Банку Англії за його 326-річну історію, найбільший обсяг запозичень у мирний час.

Лише за другий квартал 2020 року британська економіка втратила все, чого досягла за останні 18 років.

Але, незважаючи на такий, здавалося б, неймовірно несприятливий фон, уряд Британії прийшов до усвідомлення необхідності ухвалення рішення про запровадження повторного загальнонаціонального карантину.

На наступному етапі відбулася чітка і відверта комунікація – які сфери потраплять під вплив нових обмежень, якими будуть часові рамки, на якому етапі які програми компенсацій будуть доступні, що станеться після завершення цього складного періоду.

І, головне, було чітко заявлено, що рішення прийняте, попри незадоволення деяких регіонів і політичних сил, шляху назад немає.

Два роки на відновлення

Як оцінити результат такого радикального кроку?

За словами міністра охорони здоров’я Метью Генкока, дотримання громадянами національного локдауну дозволило повернути контроль над поширенням вірусу та вплинути на скорочення чисельності випадків зараження.

Як позитивний результат поточного локдауну вчені вказують на показник "R", яким визначається коефіцієнт передачі вірусу від однієї особи до іншої, в середньому по країні знизився і становив 27 листопада менше 1.

У порівнянні з весною показники смертності є суттєво меншими: від понад 9 тисяч в найкритичніші тижні навесні до біля 2800 тисяч під час другого локдауну.

Водночас, через суттєве збільшення масштабів тестування, яке зросло з 100-150 тисяч тестів на день (протягом весни) до 300-600 тисяч станом на листопад 2020 року, показники поширення вірусу (т.зв. нові випадки) стали відповідно більшими.

А як перенесла таку "радикальну терапію" британська економіка?

За попередніми оцінками, все ще залишається небезпека отримати "справжню економічну катастрофу".

Відповідно до прогнозу Управління з питань бюджетної відповідальності (Office for Budget Responsibility), британський ВВП скоротиться за підсумками 2020 року на 11,3%, а в 2021-2022 роках зросте лише на 5,5% і на 6,6% відповідно.

Це означає, що країні доведеться відновлюватися від наслідків пандемії щонайменше два роки, перш ніж економіка почне поступово зростати: на прогнозовані 2,3% в 2023 році і на 1,7-1,8% в 2024-2025 роках.

У 2025 році обсяг економіки Британії буде приблизно на 3% менше, ніж очікувалося до пандемії.

А що суспільна думка?

За результатами свіжого опитування, проведеного Ipsos MORI, 50% британців вважають, що другий локдаун був більш ефективний для суттєвого скорочення випадків поширення коронавірусу, проте 41% вважають, що він був взагалі неефективним.

"Оминути" Різдво

Чому Британія так "поквапилася" із новим локдауном? Не в останню чергу – через наближення Різдвяних свят.

Різдво для британців є важливим не лише через сімейні традиції чи релігійні вірування, а й через найактивніший період для багатьох сфер британської економіки. Саме передріздвяні продажі у листопаді-грудні часто визначають прибутковість чи збитковість всього року діяльності.

Уряд Бориса Джонсона усвідомлено прийняв рішення про запровадження карантину в цей період.

У більш послабленому режимі громадяни Британії зустрінуть Різдвяні свята, переведуть дух перед традиційно найскладнішими для здоров’я січнем та лютим.

А там і до вакцини недалеко.

До речі, великий оптимізм викликає закупівля та "резервування" британським урядом вакцини для своїх громадян, а це серйозні цифри: 100 млн доз вакцини Оксфордського університету та компанії AstraZeneca, 40 млн - BioNTech/Phizer, 60 млн - Novavax, 60 млн - Valneva, 60 млн – GSK/Sanofi, 30 млн - Janssen та 7 млн – Moderna.

Для координації цих питань нещодавно була введена навіть нова посада заступника міністра охорони здоров’я, створюється соціальна кампанія для населення про переваги майбутньої вакцинації.

Тим часом локальні обмеження, що діятимуть після виходу країни з загальнонаціонального локдауну 2 грудня, продовжуватимуть стримувати поширення вірусу "рівномірно" по всій території Британії та цим дозволятимуть владі концентрувати наявні ресурси в найбільш проблемних районах-епіцентрах пандемії.

Схоже, що своєчасний загальнонаціональний карантин став дієвим механізмом протидії катастрофічному зростанню кількості нових випадків зараження.

А запорукою британської ефективності стала здатність до чіткого і дисциплінованого дотримання обмежень.

Автор: Вадим Пристайко,

посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії