Членство Украины в НАТО до конца войны: детали нового предложения о расширении Альянса

Движение Украины к членству в НАТО стало не менее, а возможно, и более насущным приоритетом для нашей страны, чем членство в ЕС, которое точно потребует более длительной работы, адаптации законодательства, подготовки к объединению рынков и так далее.

Вступление в НАТО представляет собой политическое решение – и в теории может произойти значительно быстрее. А общественная поддержка вступления в Альянс сейчас бьет рекорды и стала еще одной из объединяющих идей для украинцев.

Впрочем, проблемой остается отсутствие единодушия в поддержке вступления Украины в рядах самого Альянса.

О том, как преодолеть этот вызов, уже задумываются западные друзья Украины, которые предлагают свои "рецепты" и планы действий. Один из них уже представлен на рассмотрение Европейской народной партии (ЕНП) – ведущей партийной группы в Европе. Учитывая важность вопроса, мы предлагаем его вашему вниманию.

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Саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля 2023 года, станет местом, где появится ответ на стратегический вопрос геополитического значения: получит ли Украина приглашение в НАТО или нет.

Если Украину не пригласят в НАТО в ходе Вильнюсского саммита, это будет иметь серьезные негативные последствия для долгосрочной архитектуры безопасности на европейском континенте.

Это будет четким свидетельством, что у Путина есть право вето на расширение НАТО.

Это также будет означать, что европейский континент и в дальнейшем будет подвергаться серьезным краткосрочным и долгосрочным рискам для безопасности.

В 2008 году отказ в предоставлении ПДЧ, то есть неприглашение Украины и Грузии в НАТО, во время Бухарестского саммита имел своим следствием агрессивную войну России против Грузии, а потом – и оккупацию Крыма и войну против Украины, которая началась в 2014 году и была расширена до полномасштабной в 2022 году.

Повторение тех же стратегических ошибок во время Вильнюсского саммита приведет к тем же трагическим последствиям, то есть к дальнейшему усилению агрессивности Путина и его кремлевского режима.

ЕНП, ведущая европейская политическая сила, взяла на себя лидерство в поддержке Украины с начала этой войны.

Поэтому сейчас она должна сформулировать четкую позицию в поддержку членства Украины в НАТО до Вильнюсского саммита и возглавить европейские дебаты по этому вопросу.

Аргументы противников

Есть три основных аргумента скептиков, почему они возражают против того, чтобы на Вильнюсском саммите Украина получила предложение о членстве в НАТО.

Говорят, что вступление Украины не усилит НАТО, и даже дискуссия о такой возможности может разрушить единство Запада;

Многие страны-члены НАТО опасаются членства Украины, потому что, по их мнению, это усилит аргументацию Путина о том, что Россия окружена врагами, и поможет ему еще больше мобилизовать народ в поддержку войны;

Многие члены НАТО боятся дать Украине приглашение к вступлению во время Вильнюсского саммита, потому что это будет означать немедленное использование статьи 5 Вашингтонского договора и немедленное вовлечение НАТО в продолжающуюся войну.

Как ЕНП должна ответить на эти аргументы?

Во-первых, членство Украины – это не только беспрецедентная возможность усилить военный потенциал НАТО. Это решение также объединит Запад для обеспечения устойчивого мира на европейском континенте.

НАТО создали в 1949 году, чтобы коллективно противостоять экспансии Советского Союза в Европе.

Украина сейчас делает именно это, а ее военный потенциал превышает критерии членства в Альянсе.

Сегодня Украина в одиночку борется за достижение цели НАТО.

Конечно, она получает западную военную помощь, но ведет войну сама, не имея гарантий безопасности.

На протяжении прошлого года украинские солдаты, военно-политическое руководство страны и общество Украины доказали, что имеют более сильную мотивацию и способность защищать свою землю, чем любая другая страна в Европе. Если бы Украина присоединилась к НАТО (а также ЕС), то сформировала бы проверенное в боях ядро "европейской армии".

Но самое важное, что членство Украины в НАТО решило бы самый большой вызов безопасности Европы, который представляет собой авторитарная Россия. А трансформация постпутинской России, в свою очередь, окажет значительное влияние на восстановление и поддержание мира на европейском континенте.

Это является главной стратегической задачей как для НАТО, так и для ЕС, поскольку появление демократии в России – единственный способ предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

Украина в НАТО поможет изменить Россию

Членство Украины в НАТО действительно будет способствовать трансформации постпутинской России в демократию. Именно поэтому российская оппозиция поддерживает членство Украины в НАТО, и именно поэтому Путин так яростно выступает против этого.

Сейчас в России недостаточно поддержки преобразования страны в демократию.

Чтобы большинство россиян поддержало такую трансформацию, российское общество должно отказаться от мечты о восстановлении империи.

Это важнейший первый шаг.

Но как помочь российскому народу отказаться от имперских мечтаний?

Мы можем назвать эту задачу важнейшим вызовом в процессе "депутинизации" России.

Достичь этого возможно лишь при следующих условиях:

Полное военное поражение России в Украине;

Привлечение Путина и Лукашенко к ответственности в Международном трибунале за преступление агрессии;

Приглашения Украины к членству в НАТО.

Дело в том, что такое приглашение стало бы мощнейшим сигналом для россиян, что их мечта о восстановлении империи развеялась. Потому что это будет означать, что Украина теперь необратимо в западном лагере.

Решающее значение для устойчивого мира на европейском континенте имеет долгосрочная стабильность демократии в постпутинской России.

А это возможно только в том случае, если имперская мечта Путина (а также рядовых россиян. – ЕП) о Новороссии будет не только решительно разбита, но и ее восстановление будет невозможно, ведь рано или поздно ностальгия по прошлому накроет "молодую российскую демократию".

Нужно, чтобы даже самые отъявленные имперские ястребы в России осознали, что Украина – за пределами их досягаемости.

Поэтому в интересах Запада – предоставить Украине членство в НАТО в ближайшем будущем.

Это нужно не столько для обеспечения безопасности Украины, а прежде всего – чтобы помочь россиянам не поддаться снова имперской ностальгии, которая раньше разрушила "ельцинскую демократию" и привела к власти Путина.

Путин очень хорошо понимает, что членство Украины в НАТО не несет никаких угроз для безопасности России, поскольку это оборонный Альянс, который не угрожает его стране никакой военной агрессией.

Именно поэтому Путин не возражал против вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Их членство приближает НАТО к российской границе – но не разрушает имперскую идею России.

А вот вступление Украины в НАТО разрушает путинскую идеологию "Новороссии". А без этого нарратива он теряет лояльность многих россиян к своему режиму, которая основывается на имперской ностальгии.

Страх потерять внутренний контроль – вот главная причина ожесточенного сопротивления Путина членству Украины в НАТО.

Выбор в Вильнюсе

Во время Вильнюсского саммита члены НАТО должны будут решить, к кому они прислушиваются в вопросе членства Украины в НАТО: к авторитарному Путину и его друзьям в Кремле или к российской оппозиции, которая борется за демократию в России, и поэтому не возражает против того, чтобы Украина выбирала свой собственный путь.

Вступление Украины в НАТО не означает прямого вступления Альянса в войну (подробно об этом – далее), но оно может ускорить вывод российских войск из Украины и вернуть мир на европейский континент.

Существуют различные способы гарантировать, что приглашение Украины к вступлению в НАТО уже сейчас не станет для стран-членов Альянса обязательством вступить в войну.

Украина не ожидает такого обязательства.

Поэтому, как вариант, приглашение НАТО для Украины могло бы предусматривать положение о том, что статья 5 вступит в силу только после победы Украины в войне.

Даже такое "ограниченное членство" дало бы Украине много существенных преимуществ, поскольку она стала бы участницей рутинной деятельности и учений НАТО. Но еще важнее, что это стало бы очень четким сигналом, что НАТО навсегда останется с Украиной.

Это также стало бы очень мощным сигналом для российского народа, и особенно для российского военного руководства, что Украина уже является частью Запада и никогда не будет частью российской империи.

Что мечта о восстановлении империи исчезла навсегда.

А для российских военных это будет сигналом, что нет никакой надежды достичь чего-то в Украине, учитывая украинскую военную мотивацию и западные военные технологии вместе взятые.

Поэтому даже временно ограниченное членство Украины в НАТО направит им достаточно четкий сигнал.

Также решение НАТО может подтолкнуть часть кремлевской политической и военной элиты к поиску путей прекращения этой катастрофической для России войны. Ведь альтернатива – продолжение конфронтации России с объединенным Западом относительно будущего Украины – будет означать дальнейшую изоляцию и окончательную катастрофу для самой России.

Подводя итог: приглашение Украины к вступлению в НАТО уже на Вильнюсском саммите не только поможет Украине, но и создаст перспективы для долгосрочного устойчивого мира в Европе и даже для утверждения демократии в России.

А вот отказ от этого предложения был бы повторением стратегической ошибки и потерей возможности для долгосрочного решения проблемы безопасности на европейском континенте.

Депутаты Европейского парламента:

Раса Юкнявичене, Литва

Анджей Галицкий, Польша

Андрюс Кубилюс, Литва

Иван Штефанец, Словакия

Романа Томц, Словения

Зигфрид Мурешан, Румыния

Владимир Бильчик, Словакия

Андрей Ковачев, Болгария

Рихо Террас, Эстония

Сандра Калниете, Латвия

Томас Тобе, Швеция

Первоначально стратегическое предложение представителей ЕНП было опубликовано на партийном web-ресурсе.