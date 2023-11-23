Спецслужбы против оппозиции: как "агент Томек" создал проблему для старой власти Польши

Томаш Качмарек - депутат Сейму від тоді опозиційної партії "Право і справедливість". 8 січня 2014 року

Минуло трохи більше місяця, як у Польщі відбулися парламентські вибори і як стало відомо про втрату партією "Право і справедливість" (ПіС) влади в країні.

І ось з’явилися перші викриття, та ще від колишнього депутата від ПіС, наслідком яких може стати кримінальне переслідування представників чинної влади.

Як стало відомо польським ЗМІ, 17 листопада ексдепутат від ПіС та найвідоміший агент польського Центрального антикорупційного бюро Томаш Качмарек (відомий також як "агент Томек") подав заяву про злочин до окружної прокуратури в місті Ольштин. А разом із тим — подав клопотання про надання йому статусу коронного свідка.

Цей статус дає можливість уникнути покарання або суттєво пом'якшити вирок, але за умови надання вкрай важливої для слідства інформації.

Свідчення, що дав "агент Томек", дійсно є мегаважливими. Він засвідчив, що міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський та його заступник Мацей Вонсік наказали надати прихильним до ПіС журналістам надсекретні матеріали, щоб знищити політичних суперників.

Таким чином Польща отримала свій "Вотергейтський скандал", наслідком якого може стати кримінальне переслідування топ-політиків від "Права і справедливості".

Тим більше, що нова коаліція вже анонсувала розслідування випадків зловживання владою політиками ПіС. І "агент Томек" дає чудову можливість реалізувати такі обіцянки.

Агент, що пішов проти влади

Для початку варто пояснити, хто ж такий цей Томаш Качмарек і чому він зміг здійняти таку сильну інформаційну хвилю у Польщі.

Ще в далекому 1995 році, у 19-річному віці, Качмарек почав професійно працювати в польській поліції.

Втім, найбільшу популярність здобув, переконуючи перед виборами 2007 року депутатку від "Громадянської платформи" Беату Савицьку прийняти 50 тис. злотих у вигляді хабаря. Тоді його методи викликали суперечки.

У 2006-2010 роках Качмарек працював над найважливішими спецопераціями Центрального антикорупційного бюро (ЦАБ).

Зокрема, брав участь у розпочатій у 2007 році операції "Христина", яка мала довести, що колишній президент Польщі Александер Квасневський та його дружина Йоланта були справжніми власниками вілли в Казімежу-Дольному.

Щоб це довести, Томаш Качмарек під псевдонімом "агент Томек" прикинувся покупцем, зацікавленим у придбанні нерухомості.

За цю дільність "агент Томек" був добре нагороджений. Зокрема, став у 2011-2015 роках депутатом сейму від ПіС. Політична кар'єра колишнього агента не заладидласяя. Спочатку за бійку його виключили з фракції, а потім за кілька місяців до завершення каденції він добровільно склав мандат.

Цим проблеми не завершилися.

У листопаді 2019 року регіональна прокуратура у Білостоку висунула проти нього шість звинувачень, які стосувалися, серед іншого, участі в організованому злочинному угрупованні, незаконного привласнення майна спільно й за погодженням з іншими особами (на загальну суму близько 10 млн злотих) та шахрайства у зв’язку з неправомірним наданням субсидії (на суму понад 39 млн злотих), а також відмивання грошей (на суму 2 млн злотих).

Звинувачення були пов’язані з його діяльністю в Європейському центрі соціальної підтримки Helper, через що у лютому 2020 року Качмарека заарештували.

І хоча після внесення застави в розмірі 500 тис. злотих його звільнили з-під варти, проте справа досі не закрита. У квітні цього року апеляційний суд у Білостоці вирішив, що справу асоціації Helper розглядатиме окружний суд в Ольштині.

А в червні 2021 року прокуратура висунула проти Качмарека звинувачення у створенні неправдивих доказів, даванні неправдивих свідчень (коли відкликав свої попередні претензії щодо вілли) і неправдивих звинуваченнях.

Кримінальні переслідування змусили "агента Томека" згадати про подробиці своєї роботи у ЦАБ.

На початку 2020 року Качмарек виступив проти свого керівництва, звинувативши тодішнього голову ЦАБ Маріуша Камінського у тиску на нього. Водночас він вибачився перед Квасневськими.

І це був лише початок.

"Спецоперація" проти опозиції

Чи то з мотивів помсти, чи з інших міркувань, Томаш Качмарек (aka "агент Томек") цими днями звернувся до окружної прокуратури в Ольштині та дав свідчення проти колишнього голови ЦАБ, а нині міністра внутрішніх справ і адміністрації Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка.

Качмарек заявив, що за наказом цих осіб він передавав секретні документи журналістам, які симпатизують ПіС. І додав, що метою було "знищення політичної конкуренції".

"Вони отримували матеріали з умовами найвищої секретності, і керівники Бюро цілком усвідомлювали, що порушують закон", — уточнює він.

Варто пояснити, що йдеться про період першого приходу ПіС до влади — у 2006-2007 роках, коли головою польського уряду був Ярослав Качинський. Втім, із заяв Качмарека можна зрозуміти, що ця практика мала продовження — зокрема, він передавав секретну інформацію і під час депутатства (тобто — і в період, коли ПіС була в опозиції).

За словами Качмарека, для відстеження політичних суперників використовувалися такі методи, як прослуховування, спостереження та агентурна діяльність.

"Отримані таким чином знання використовувалися на різних рівнях. У засобах масової інформації, а також внутрішніх маніпуляціях з боку діячів партії ПіС, які, використовуючи прослуховування і знаючи про плани опозиції — "Громадянської платформи", "Лівиці" чи "ПСП", — адаптували свої методи дій так, щоб обеззброїти ідеї та плани конкурентів", — поділився Качмарек.

За його словами, ЗМІ розглядались "як інструмент для досягнення власних політичних цілей, а публікації — як частина операції".

Своєю чергою журналісти, зі слів Качмарека, на отриманих матеріалах "будували власну кар’єру".

Свою мотивацію звернутися до органів прокуратури він обґрунтував "обов’язком та формою спокутування". Й нагадав, що у 2020 році перед телекамерами зізнався в участі у порушенні закону під час спецоперацій, але "прокуратура на чолі зі Збігневом Зьобро з цим нічого не зробила".

"Досі внутрішньо не можу змиритися з тим, що брав участь у діях, які мали відправити невинну жінку Йоланту Квасневську до в’язниці, щоб лише помститися та позбавити президента Александра Квасневського його доброго імені. Сьогодні я можу розраховувати на незалежну поведінку прокуратури", — резюмував Качмарек.

"Історія, заснована на брехні"

Реакція на свідчення Томаша Качмарека не забарилася. Так, на ситуацію відреагувала пресслужба міністра-координатора спеціальних служб Маріуша Камінського.

"Нинішня діяльність Качмарека є черговою його спробою домогтися безкарності. Його історія заснована на брехні", — йдеться в заяві, опублікованій на урядових сайтах.

Депутат від ПіС Кацпер Плажинський зазначив, що "Томаш Качмарек є доволі дискредитованою людиною, яку судять, схоже, за шахрайство".

"Тому це не особливо надійна людина", — додав він.

А ось колишній голова ЦАБ Павел Войтунік, який теж прокоментував ситуацію, — іншої думки.

"Можна не любити Томаша Качмарека за часи, коли він грав агента Томека, хоч тоді Камінський і Вонсік любили його. Однак його треба захистити за те, що він мав мужність зізнатися прокурору у вчиненні злочинів та участі в організованому злочинному угрупованні", — написав Войтунік на платформі X (колишній Twitter).

Показово, що цими днями журналістка Polsat News запитала прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про історію з "агентом Томеком".

"Мені важко коментувати такі спекуляції, які з’являються в пресі, я не знаю, наскільки вони достовірні. Я не знаю, чи це якийсь медійний трюк. Не знаю, як би я це прокоментував", — відповів очільник польського уряду.

На допомогу прийшов речник уряду Пьотр Мюллер, який вилаяв журналістку, котра поставила запитання.

Хай там як, а якщо слова "агента Томека" будуть доведені, це може дуже болісно вдарити по політичних позиціях "Права і справедливості". Особливо після втрати цією політсилою влади, а, отже, й багатьох важелів впливу у Польщі.

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Натомість ці свідчення можуть стати справжнім подарунком долі майбутньому уряду Дональда Туска.

Особливо у контексті деполітизації багатьох сфер суспільного життя країни, про що йдеться в коаліційній угоді, підписаній 10 листопада опозиційними силами.

Так, документ, серед іншого, передбачає ліквідацію Центрального антикорупційного бюро, а його ресурси та повноваження буде передано іншим службам, зокрема відділу боротьби з корупційними злочинами в Центральному слідчому управлінні поліції.

Завдяки цьому, як йдеться в угоді, буде посилено боротьбу з корупцією, від якої повністю відмовилася попередня влада.

Але головне, що ця історія може виявитися початком свідчень про порушення польської влади за останні вісім років. Якщо, звичайно, нова влада зможе довести до кінця це розслідування та забезпечити захист коронному свідку.

І тоді масштабне оприлюднення таких свідчень може повністю змінити політичний ландшафт країни,

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник