Союз с украинофобами: пойдет ли нынешний президент Польши на альянс с "Конфедерацией"

Завершення президентської каденції може відкрити для Анджея Дуди шлях до нової посади у польській владі

Польща поступово наближається до президентських виборів, які відбудуться вже 18 травня.

І чим вони ближчі, тим більш карколомними можуть виявитися післявиборчі реалії. І в центрі цих розкладів дещо несподівано опинився президент Анджей Дуда.

Чинний президент Польщі завершує свою другу каденцію, а відповідно, не може балотуватися на третій термін. Проте Дуді лише 52 роки – явно не вік для політичної пенсії.

Тож не беручи участі у нинішніх перегонах, Дуда одночасно шукає для себе цікавий сценарій продовження кар’єри.

Від такого шляху свого часу відмовився Александр Квасневський – наразі лише він і Анджей Дуда пішли з президентської посади непереможеними, відбувши обидва терміни.

Проте Анджей Дуда може вчинити інакше.

Тим більше, що зараз польські політичні розклади цьому дуже сприяють.

І цілком може статися ситуація, що Дуда – один з найбільш проукраїнських політиків Польщі – увійде у політичний альянс із "Конфедерацією" – відверто антиукраїнською політичною силою, що стрімко набирає популярність.

Курс ще правіше

Польські політичні оглядачі помітили одну закономірність: попри те, що Анджей Дуда декларує свою рівновіддаленість від головних претендентів на президентську посаду (тобто він відмовився підтримувати Кароля Навроцького, за яким стоїть партія "Право і справедливість"), він занадто часто проводить зустрічі зі Славоміром Менценом – кандидатом у президенти від ультраправої "Конфедерації".

Так, в середині березня два політики провели переговори, однією з тем яких, згідно з витоками, було можливе балотування президентських міністрів (тобто топспівробітників адміністрації Дуди) Марчина Масталерека та Лукаша Жепецького на наступних виборах за списками "Конфедерації".

Ба більше, політики "Конфедерації" неофіційно зізнаються, що їм не вистачає досвідчених кадрів. І додають, що в такій ситуації цілком природно тягнутися до людей з оточення глави держави, яким після виходу з президентського палацу не знайдеться місця в "ПіС", і які при цьому погоджуються з деякими постулатами "Конфедерації".

Проте є великі сумніви, що президент Дуда вів переговори лише щодо подальшого працевлаштування людей зі своєї команди і не говорив про себе.

Варто підкреслити, що "Конфедерація" відома своїми націоналістичними поглядами, закликами до військової самостійності Польщі, а також опозицією до допомоги Україні та інтеграції з ЄС.

Співпраця з такою політичною силою виглядає досить дивним кроком для політика, який дотримувався поміркованого курсу, а головне – позиціонує себе як щирий друг України.

А ще виникає питання, що може запропонувати "Конфедерація" Анджею Дуді. І що президент Польщі може запропонувати "Конфедерації".

З президента у прем’єри

Переговори з "Конфедерацією" свідчать про остаточний відхід Дуди від "Права і справедливості" – партії, від якої він йшов на президентські вибори і у 2015, і в 2020 роках.

Втім, такий крок видається цілком зрозумілим – наразі "ПіС" переживає не найкращі часи, й у разі поразки Навроцького на президентських виборах може увійти у глибоку кризу. І це означає, що електорат, який ще вчора дружно голосував за "ПіС", спробують "перехопити" інші політичні сили.

Насамперед "Конфедерація", якщо її кандидат увійде у другий тур президентських виборів, випередивши Навроцького. Тоді ультраправа партія заявить про лідерство у правій опозиції, посунувши з цього місця "ПіС".

Однак тут є певна проблема.

Жоден із топполітиків "Конфедерації" не виглядає як фігура, здатна об’єднувати правий фланг. Насамперед – через чималий особистий антирейтинг.

А отже, потрібна фігура, яка викликає довіру у поляків, проте не має високого антирейтингу.

І саме в цьому Анджей Дуда може виявитися вкрай потрібним.

Ще один важливий момент: останні соціологічні опитування фіксують вкрай незвичну для Польщі ситуацію. Якби парламентські вибори відбувалися вже сьогодні, то більшість нинішніх партій, що засідають у Сеймі, туди б не потрапили.

Більш того, вперше у новітній польській історії можлива ситуація, коли до Сейму потраплять лише три партії: політсила прем’єр-міністра Дональда Туска "Громадянська платформа", а також опозиційні "ПіС" і "Конфедерація".

Такі розклади означають вкрай небезпечну для України ситуацію – попри лідерство партії Туска, майбутню коаліцію можуть створити "ПіС" та "Конфедерація".

Єдиний запобіжник цьому – складні відносини між цими опозиційними силами. І тут Анджей Дуда також може стати у пригоді – він політик, який є прийнятним для обох політсил, а відповідно – саме він може очолити такий уряд.

Однак наразі підстав очікувати дострокових парламентських виборів немає (про таку можливість можна буде говорити лише з огляду на результати президентських виборів).

Тож Анджей Дуда має шанс спробувати розкрутити свій політичний проєкт, який претендуватиме на чималу частку електорату "ПіС".

І якщо все вийде, за результатами наступних парламентських виборів такий політичний проєкт може отримати так звану "золоту акцію" – вирішальний вплив на формування коаліційного уряду.

Альтернативи для Дуди

Втім, це не єдиний сценарій для чинного президента Польщі.

Обговорюють можливість повернення Анджея Дуди до європейської політики, зокрема через обрання до Європейського парламенту, як це було незадовго до його обрання президентом Польщі.

Проте вибори до Європарламенту пройшли минулого року, а цей сценарій, відповідно, явно не видається пріоритетним для чинного глави держави.

Ще одним можливим напрямком є дипломатична кар’єра. Ходять чутки, що Дуда хоче стати послом у США. Втім, для експрезидента це може бути надто незначна посада.

Натомість, з огляду на відносини між Польщею та США, Дуда міг би претендувати на роль політичного радника чи спеціального представника у двосторонніх відносинах. Це забезпечило б йому міжнародний статус і можливість впливати на польсько-американські відносини.

І це могло б стати своєрідним трампліном до наступних кар’єрних етапів життя, включно з політичними.

Проте і цей варіант здається не дуже ймовірним. Команда прем’єра Туска не довіряє Дуді.

До того ж, як показала остання скандальна коротка зустріч Анджея Дуди і Дональда Трампа,

чинний президент Польщі не має "чарівного ключика" до найближчого оточення президента США.

Отже, класична політична кар’єра залишається найімовірнішою для Дуди.

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Поки що Анджей Дуда не озвучив своїх чітких планів. Проте очевидно, що він не збирається йти з політики.

Для України це, скоріш за все, є доброю новиною. Адже Дуда, повторімося, є щирим другом та союзником нашої країни.

Та чи залишиться він таким у разі політичного союзу з відверто антиукраїнською "Конфедерацією"?

Відповіді на це запитання, на жаль, немає.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник