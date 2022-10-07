Фокус на безопасность: как война изменила приоритеты Консультативной миссии ЕС

КМЄС повернулася! Сьогодні Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (КМЄС) завершила повернення всіх своїх експертів до місць служби.

Близько 300 співробітників з країн-членів ЄС та України наразі постійно працюють на території Україні. Вони сповнені рішучості продовжувати підтримувати цивільний сектор безпеки, зміцнювати стійкість України перед обличчям війни та надавати консультації щодо плану державних реформ, наближаючи Україну до ЄС.

Від моменту свого створення вісім років тому КМЄС ніколи не переставала підтримувати Україну в її прагненні до процвітання та незалежності, захисту демократії, верховенства права та прав людини. І російське вторгнення цього не змінило.

Коли в лютому 2022 року Київ та інші міста були обстріляні ракетами та артилерією, головний офіс Місії тимчасово переїхав до Молдови, а потім, навесні, до Польщі.

Тим не менш, представництво КМЄС у Львові весь час залишалося відкритим.

Через три місяці, у травні, після ретельного розгляду питань безпеки, Місія ініціювала поступове повернення своїх експертів. Сьогодні наші представництва відкриті в Києві, Одесі та Львові, а також працюють мобільні підрозділи, які забезпечують охоплення нашої діяльності на підконтрольній уряду території.

Коли почалася війна, ми швидко адаптували свою діяльність до надання прямої підтримки правоохоронним органам для посилення їхніх зусиль із протидії російській агресії та вирішення складних питань. З кількома ініціативами ми продемонстрували спритність і адаптивність у контексті триваючій війни.

Наприклад, увесь бюджет, близько 1,6 мільйона євро, виділений раніше на виконання проєктів, було перераховано Місією на надання екстреної допомоги правоохоронним органам для придбання аптечок першої допомоги, продовольчих пайків та інформаційно-комунікаційних засобів.

Крім того, обладнання на суму понад 8 мільйонів євро було передане українським колегам через програму ЄС (ПРАВО Поліція), яка співпрацює з КМЄС. У цей пакет допомоги увійшли транспортні засоби (пікапи, позашляховики, мікроавтобуси), радіостанції, ІТ-обладнання, уніформи, засоби індивідуального захисту (бронежилети, балістичні шоломи, куленепробивні щити), аптечки першої допомоги та інше.

Напад Росії переорієнтував нашу діяльність на допомогу Україні в обороні та підтримку правоохоронних органів у захисті громадян.

Але наш основний мандат також залишається в силі, що означає надання стратегічних консультацій і практичну підтримку реформ у секторі цивільної безпеки України. Війна глибоко вплинула на наших українських колег. І наразі знов передислоковані до України експерти КМЄС разом із ними продовжують посилювати стійкість країни навколо трьох пріоритетних напрямків роботи.

По-перше, з березня 2022 року Місія проводить заходи з підтримки кордону.

Експерти нашої Місії надавали консультації щодо полегшення перетину кордону для біженців та товарів на кордонах України з Польщею, Румунією та Словаччиною. Місія також відіграла важливу роль у реалізації амбітного плану дій Європейської комісії "Шляхи солідарності", сприяючи експорту сільськогосподарської продукції з України до країн ЄС.

З часом ми помітили значні покращення: тепер ми маємо виділені смуги для кожної категорії вантажівок, які перетинають польський кордон, і консолідовані вантажі, щоб пришвидшити проходження митного оформлення для в’їзду до Румунії. Ми також зробили внесок у технічну оцінку двох майбутніх пунктів перетину кордону з Румунією, Красноїльська та Дяківців, що у майбутньому покращить транспортне сполучення України з ЄС.

По-друге,

разом із ЄС ми вважаємо надзвичайно важливим встановлення відповідальності за звірства, скоєні під час агресії РФ.

Враховуючи безпрецедентний масштаб і кількість розслідувань цих складних злочинів, експерти ЄС разом з іншими міжнародними експертами підтримуватимуть українські органи влади, такі як Офіс генерального прокурора (ОПГ), за допомогою спеціалізованих експертних консультацій у проведенні розслідувань і судових переслідувань.

Завдяки державам-членам ЄС, які надсилають своїх кваліфікованих експертів у цій галузі, Місія і далі підтримуватиме українську владу у розслідуванні міжнародних злочинів.

По-третє, ми продовжуємо підтримувати українські спецслужби та розвідку практичними кроками для зміцнення стійкості та допомагаючи їм налагодити співпрацю з партнерськими організаціями ЄС.

Дійсно, зараз значення контррозвідки зросло у зв'язку з великою кількістю колабораціоністів і диверсійних груп.

З 24 лютого Україна кардинально змінилася. До закінчення війни воєнний стан в Україні надає додаткові повноваження РНБО та правоохоронним органам.

Саме тому Місія вже веде експертний діалог з українським урядом щодо розробки загального стратегічного плану реформування українського сектора цивільної безпеки.

Найближчими місяцями ми проведемо подальшу стратегічну оцінку того, як Місія може найкращим чином підтримати Україну у той час, коли безпека стала питанням існування для вашої країни та її громадян.

Статус кандидата України в ЄС виводить співпрацю між українськими службами цивільної безпеки та КМЄС в Україні на новий рівень. Ми вітаємо наших українських партнерів: надання статусу кандидата є публічним визнанням європейськими лідерами успішних реформ, проведених Україною в останнє десятиліття.

Але ЄС все ще очікує подальшого прогресу, і майбутні часи будуть вирішальними.

Війна проти України змінює Європу та світ загалом. Українці захищають не лише рідну державу, а й Європу та заснований на правилах міжнародний порядок.

КМЄС буде йти пліч-о-пліч зі своїми партнерами з правоохоронних органів на шляху України до перемоги та набуття статусу повноправного члена Європейського Союзу.

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