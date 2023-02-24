Не только "до победы". Как, чем и до какого времени США будут помогать Украине

Ми прожили цей рік нервами назовні, без шкіри. Біль, страх і гнів, ненависть і лють, а також співчуття, вдячність і любов ми проживали, як уперше – з усієї сили, на повну потужність. Фахівці знають, як це правильно називається і як давати собі раду у цьому стані, але ми точно потребували розуміння і підтримки.

І ми їх отримали.

Майже два роки тому, коли мене призначили послом до Сполучених Штатів, першим пріоритетом у співпраці між нашими країнами була визначена безпека в усіх її тлумаченнях. Та я не підозрювала, що доведеться стати "послом війни" в повному розумінні цього слова.

За рік до 24 лютого ми значно просунулися в цих напрямках, підписали нову Хартію Стратегічного партнерства, Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства на п'ять років і відчули послідовну підтримку США, але це не йде у жодне порівняння з тим, як наш стратегічний партнер включився у підтримку нашого захисту проти російської агресії: миттєво, однозначно, потужно і на всіх фронтах. Не буде перебільшенням сказати, що Сполучені Штати є безумовним лідером з надання допомоги Україні та мобілізації світової підтримки нашої держави: оборонної, фінансової, політичної та гуманітарної, а також із забезпечення санкційного тиску на країну-агресора.

Після 24 лютого 2022 року Конгрес США виділив додатково для України та для інших країн на пов’язані з Україною потреби $66 млрд. З них $13 млрд – це пряма бюджетна підтримка України у формі безповоротних грантів, понад $1,9 млрд гуманітарної допомоги.

Ще більшою є військова допомога: за програмою Presidential drawdown на $19,5 млрд, за програмою USAI на $8,595 млрд та $225 млн за програмою FMF.

Після історичного візиту нашого Президента Володимира Зеленського з Бахмута до Вашингтона Конгрес США проголосував за додаткові $45 млрд на 2023 рік, з яких вже триває майже щотижневе виділення безпекової допомоги, з лютого триває перерахунок траншів прямої грантової бюджетної підтримки, яка складе $9,9 млрд та $1,1 млрд допомоги на енергетичні потреби України, а також $1,5 млрд на програми з економічної стабілізації нашої держави та початкову фазу відбудови.

Крім того, йде робота з використання виділених Конгресом на 2023 рік близько $5 млрд гуманітарної допомоги Україні.

На підтримку України Конгрес за цей рік ухвалив десять законопроєктів, серед яких закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні", закон "Про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією і Білоруссю" та закон "Про заборону імпорту російської нафти"; провів величезну кількість слухань, засідань, публічних подій.

У відповідь на російську агресію Сполучені Штати запровадили безпрецедентні санкційні заходи та заходи експортного контролю, що позбавили Росію доступу до західних технологій. Санкції запроваджено проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а ще проти понад 6000 фізичних осіб введено візові обмеження.

А допомога у забезпеченні справедливості, розслідуваннях та уможливленні покарання воєнних злочинців збільшується щомісяця, як і робота з пошуку і арешту активів російських злочинців, корупціонерів та їхніх пособників.

США не тільки безпосередньо виступають нашим стратегічним партнером номер один, але й показали лідерство у гуртуванні інших, ініціювавши разом з Україною спочатку безпекову координаційну групу (яка отримала назву "воєнний Рамштайн"), потім координаційну енергетичну платформу, а зовсім недавно – координаційну платформу з фінансових питань та питань відбудови.

І це я ще не згадую величезну волонтерську допомогу бізнесу та громадян США!

Адже її масштаби нереально оцінити.

Тільки один із проєктів, який реалізовує Український дім у Вашингтоні разом із Фундацією Олени Зеленської, – Digital Equity for Ukraine – оцінюється в $42 млн.

До нього долучилися Microsoft та Hewlett Packard, щоби допомогти українським вчителям забезпечувати навчання для наших школярів. Інший проєкт – "Незламні" – забезпечує протезування для дітей, які втратили кінцівки через обстріли чи вибухи.

А таких проєктів тисячі.

Вони проходять через United24, через десятки відомих організацій української діаспори, через церкву та через новостворені партнерства. І ще мільйони американських громадян просто донатять на ЗСУ, організовують культурні заходи на підтримку, допомагають з пошуками потрібного для військових, прихищають переселенців.

Це – безцінно.

Так само безцінна впевненість, що наш головний стратегічний друг впевнено і непохитно стоїть поруч із нами. Не "до закінчення війни" і навіть не "до перемоги", а "стільки, скільки треба".

А треба нам, на жаль, ще дуже багато.

І велика TeamUkraine, і наше посольство як маленька її частина, 24/7 працюють над тим, щоби допомога була більшою і надходила швидше.

Стільки, скільки треба.

Про це ще раз чітко і прямо заявив Президент США Джо Байден під час приїзду до Києва у понеділок. Цей візит є перемогою українського народу. Він здійснений всупереч усьому заради перемоги України і всього вільного світу. На такий жест спроможні тільки справжні друзі, і я щиро ним захоплююся, як і ми всі.

Ми прожили цей тяжкий рік і назавжди вивчили, хто наші вороги, а хто – друзі.

Перших ми ніколи не пробачимо, другим ніколи не зможемо віддячити.

Ні тих, ні тих ми ніколи не забудемо.