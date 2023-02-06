Интегрироваться в ЕС, не дожидаясь вступления: новая экономическая стратегия Украины

Відкритість торгівлі між Україною та Європейським Союзом й інтеграція до внутрішнього ринку ЄС – це ключ до збереження української економіки в умовах війни та швидкого економічного відновлення.

Тому, поки тривають політичні дискусії щодо переговорів про вступ, ми працюємо над системною економічною інтеграцією України та ЄС, що є основою усіх інтеграційних процесів на континенті.

Це питання було наскрізним під час саміту Україна-ЄС і спільного засідання Коледжу Європейської комісії та Уряду України і складається воно з таких блоків:

І. Адаптація законодавства

Поки триває підготовка до переговорів про вступ і самі переговори, Україна та ЄС мають використовувати успіхи в адаптації законодавства для ухвалення спільних рішень, що покращують доступ на ринки і забезпечують економічну конвергенцію України та Євросоюзу.

Так, ми маємо план завершити сагу з "промисловим безвізом" і укласти угоду АСАА.

На жаль, війна трохи сповільнила швидкість оцінювальних місій, але вони будуть здійснені й угода буде укладена. Тим часом ми передали стороні ЄС оновлений звіт про виконання рекомендацій, втілених на попередніх етапах, а також таблиці відповідності проєктів актів, які ще потрібно ухвалити (ринковий нагляд).

Механізм роботи над угодою АСАА є моделлю щодо інших сфер, де Україна має намір інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС. А глибина оцінки відповідності законодавства повністю відповідає вимогам переговорів про вступ до ЄС.

У сфері публічних закупівель стан адаптації нашого законодавства до правил ЄС дозволив нам погодити рішення Ради асоціації та Торгового комітету про виконання вимог Фази I та Фази II по взаємному відкриттю ринків публічних закупівель. У цьому випадку ми маємо синергію між впровадженням норм ЄС, що потрібно для вступу, та взаємним відкриттям ринків у правових рамках Угоди про асоціацію.

Маємо також вихід на нові сфери.

Якраз напередодні зустрічі Єврокомісії та Уряду ми узгодили текст рішення про роумінг.

Раніше питання роумінгу не були включені до додатка 17-3 до Угоди про асоціацію. А цього року ця сфера буде "пілотом" щодо повної юридичної інтеграції України у внутрішньо-ЄСівське регулювання послуг роумінгу.

Тут важлива правова логіка, яка буде діяти в економічній інтеграції України до внутрішнього ринку до вступу в ЄС. На сьогодні між Єврокомісією, регуляторами та операторами існує меморандум щодо роумінгу, дію якого було продовжено на шість місяців.

Нове узгоджене рішення Торгового комітету дозволить перетворити тимчасове рішення на постійний правовий механізм. І цей правовий механізм – 100% включення України у внутрішнє регулювання ЄС, з усіма правами та обов’язками.

Це означає, що пізніше з цього питання фактично не треба буде проводити передвступних переговорів по суті. Ми вже будемо інтегровані в acquis ЄС.

За такою ж логікою, поки триває передвступна підготовка, ми маємо інтегруватися в усіх можливих сферах – митниця, безпечність продуктів харчування, енергетика тощо.

II. Імплементація угоди про вільну торгівлю

Завдяки рішенню ЄС про застосування автономних торговельних заходів у вигляді скасування всіх мит, угоді про автомобільні перевезення, ефективній реалізації логістичних шляхів солідарності ми змогли зберегти торгівлю між Україною та ЄС.

Євросоюз – наш головний і найбільший торговельний партнер з часткою більше 55% у торговельному обороті за 2022 рік.

Щоб збільшити ефективність торгівлі, Міністерство економіки і DG Trade узгодили оновлений Пріоритетний план заходів з посиленої імплементації угоди про вільну торгівлю. Основний акцент цього плану – інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.

План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проєкти (як АСАА) та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків.

Повторюся, наша мета – інтегруватися у внутрішній ринок Євросоюзу, не чекаючи вступу до ЄС.

Сьогодні ми також говоритимемо про доцільність продовження автономних торговельних заходів ЄС, а також дії угоди про автомобільні дозволи (Єврокомісія вже оприлюднила свою офіційну позицію щодо продовження дії угоди про автомобільні перевезення до 31 грудня 2025 року).

Це потрібно як для підтримки економіки України, так і для підготовки до економічної інтеграції України та ЄС.

Вона вочевидь не буде автоматичною, і компаніям з ЄС та України треба адаптуватися до умов існування в рамках єдиного ринку. Для цього треба зберегти повну відкритість торгівлі.

III. Економічне відновлення та роль міжнародних фінансових інституцій

Міжнародні фінансові інституції є ключовими гравцями, які допомагають запустити процес економічного та інфраструктурного відновлення України. Але ми з ними маємо консенсус, що ключовими для економічного відновлення є активна роль і залученість приватного капіталу.

На сьогодні головне питання для приватного бізнесу – страхування воєнних ризиків діяльності в Україні.

Ми говоримо про те, що ЄС і держави-члени мають заохочувати національні інституції, які страхують воєнні ризики, збільшувати пропозицію своїх послуг для інвестицій в Україну.

IV. Інтеграція трудових ринків

На форумі в Давосі ми вже мали можливість публічної дискусії з єврокомісаром Ніколя Шмітом про те, як інтегруються українці до трудових ринків в ЄС.

Механізми тимчасового захисту дозволили багатьом українцям знайти легальну роботу в державах-членах ЄС. Своєю чергою активність українців у пошуку роботи допомагає країнам зі структурною нестачею робочої сили (Німеччина, Чехія, Польща) долати виклики для своєї економіки.

Але для України головне – дати українцям можливість якомога швидше повернутися до України.

І вже вдома працювати над нашим економічним добробутом.

Утім, очевидно, що досвід трудової міграції і до, і під час широкомасштабної війни говорить, що повне взаємне забезпечення свободи руху робочої сили й інтеграція ринку праці – в інтересах і ЄС, і України.

Отже, поки політичні дискусії щодо переговорів про вступ ще тривають, ми працюємо над системною економічною інтеграцією України та ЄС, що є основою усіх інтеграційних процесів на континенті.