"Украина должна победить в войне. Курск доказал: все может измениться мгновенно"

33 роки тому Україна проголосила незалежність. Це обіцяло їй світле, процвітаюче майбутнє суверенної демократії, вільної від контролю радянської Росії.

Сьогодні українці відзначають День Незалежності у часи війни. Це ваша екзистенційна боротьба. Боротьба за те, щоби залишитися вільною та незалежною нацією попри жорстоке і незаконне вторгнення Путіна.

Багато хто вважав Україну наперед слабшим супротивником, зважаючи на значно переважаючі сили і ресурси Росії. Натомість сьогодні ми віддаємо шану українському народові. Ви продовжуєте боротьбу, демонструючи величезну мужність: як військові, так і цивільні. Ви боретеся за ті свободи, які й нам самим, британцям, ніколи не варто сприймати як щось гарантоване.

Ми повинні переконатися, що наші українські друзі знають, що ми будемо непохитно стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно. І ми не будемо мовчати через агресію Путіна.

Реклама:

Ось чому сьогодні Велика Британія діє на чолі кампанії, яка закликає людей по всій Британії та за її межами повідомити українцям, що вони мають нашу підтримку. У соціальних мережах ми просимо усіх "висловитися за Україну" і поділитися тими дописами, які висловлюють наші почуття до вас. Бо поряд з військовою та економічною підтримкою, яку ми пропонуємо Україні, ми також запропонували нашу дружбу та солідарність. Включно з тисячами британських родин, які прийняли українців у своїх домівках.

Я пишаюся тим, що через 900 днів після повномасштабного вторгнення Сполучене Королівство і надалі демонструє єдність у підтримці України.

Поки і Президент Володимир Зеленський, і усі українці продовжують боротьбу, новий британський уряд посилює свою допомогу та чітко заявляє про непохитність наших зобов’язань підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

На саміті НАТО у Вашингтоні Прем’єр-міністр Кір Стармер підтвердив, що ми будемо надавати Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік стільки часу, скільки буде потрібно. Ми постачаємо протитанкові ракети, артилерію та бронетехніку, щоб допомогти відбити путінську агресію.

Невдовзі після того, як обійняв посаду міністра оборони, під час візиту в Україну я наказав відправити новий пакет військового спорядження з Британії, а також пришвидшити доставку вже запланованих пакетів. Кілька тижнів потому ми вітали Президента Зеленського у Великій Британії, який став першим іноземним лідером за десятиліття, який сів за стіл Кабінету міністрів Сполученого Королівства. Тоді ж я підписав нову угоду про оборонний експорт з міністром оборони України Рустемом Умєровим. І ми продовжуємо вести діалог з українцями та нашими союзниками про те, як найкраще підтримати військові зусилля України.

Україна має перемогти у цій війні.

І всі ми, хто підтримує Україну, не повинні відмовлятися від допомоги їм у цьому, не зважаючи на погрози Путіна.

Це критично важливо не лише для народу України. Захист Європи і, зрештою, Великої Британії починається на лінії фронту, що проходить Україною. Адже якщо Путін досягне успіху в своїх цілях там – він не зупиниться.

Оборонна операція України під Курськом є ​​нагадуванням усім прихильникам України: хід війни може змінитися миттєво, а продовження військової підтримки України залишається так само важливим, як і раніше. Вона посіяла зерна сумніву всередині Росії, демонструючи для кремлівської кліки Путіна наслідки їхньої агресії.

Вона підвищила моральний дух українського народу, чия надзвичайна стійкість за останні два з половиною роки викликала захоплення у всьому світі.

Скарги Путіна на те, що наступ України є "провокацією", схожі на протест хулігана на дитячому майданчику через те, що його менша жертва мала сміливість дати відсіч.

Україна має право захищатися від протиправних нападів Росії, і це включає можливість здійснювати військові операції на території Росії, якщо українці при цьому дотримуються норм міжнародного права. І ми можемо пишатися тим, що британська зброя допомагає Україні захистити себе та відкинути путінські сили.

Росія не має жодного права на заперечення щодо цього.

Сьогодні, у День Незалежності України, ми заявляємо, що Сполучене Королівство ніколи не полишить героїчний народ та відважні Збройні сили України. Що Британія та наші союзники по НАТО виступатимуть разом з українським народом проти неспровокованого путінського вторгнення. Адже наша національна безпека починається на передовій в Україні.

Поки російські гармати не замовкнуть, ми будемо "висловлюватися на підтримку України". Ми будемо поруч з Україною. Стільки, скільки потрібно.

Слава Україні!