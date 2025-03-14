Мир, достойный героев: Британия поможет Украине его получить. Колонка премьера Кира Стармера

У цей вирішальний момент я хочу звернутися до народу України: ви можете на нас розраховувати – зараз, як ніколи раніше. Як я визначив в угоді, яку уклав з президентом Володимиром Зеленським у січні 2025 року в Києві, ми будемо поруч з вами не лише сьогодні чи завтра, а й упродовж наступних 100 років.

Російське прагнення до агресії посилюється також і на нашій землі.

Тож я чудово розумію, що безпека Великої Британії починається в Україні. Ми повинні показати, що єдиним шляхом покінчити з несправедливою війною є справедливий мир – але такий мир, який ґрунтується на суверенітеті України і який зміцнений справжньою безпекою. Цього тижня, уклавши домовленість із США у Джидді, Україна показала, що прагне миру.

Тепер Росія повинна раз і назавжди припинити свої атаки та показати, що також готова до припинення вогню.

Завтра вранці я зберу на саміт європейських та світових лідерів з однією чіткою метою – зробити все можливе, щоб наблизити мир. І, роблячи це, я завжди згадую про неймовірних українців, з якими я познайомився за останні місяці.

Я думаю про Дмитра, ветерана, якого я зустрів у київському госпіталі – він дивовижним чином не втратив почуття гумору, навіть коли боровся за своє життя після жахливих опіків. Я думаю про Петра, пораненого під час обстрілу в Черкасах, який сказав мені: "Якщо Україна зазнає поразки, наступною буде Європа". Я думаю про убитих горем місцевих жителів, яких я зустрів у Бучі, – свідків жахіть і варварства, які, як ми думали, залишилися тільки на сторінках підручників з історії. Я думаю про школярів, які живуть під постійними обстрілами й завжди напоготові бігти до найближчого укриття.

Я думаю про українських солдатів, які тренуються у Великій Британії, готуючись захищати свою країну на фронті.

На тлі того, як прискорюється розвиток подій, ці історії допомагають мені зосередитися на основних принципах того, що зараз на кону в Україні.

Вони зміцнюють моє переконання у тому, що

жодна угода не повинна наражати Україну на подальший напад, а тому мир має бути забезпечений силою.

Ось чому ми повинні продовжувати надавати військову допомогу Україні та посилювати економічний тиск на Росію. І саме тому Велика Британія подвоює свої зусилля.

Уже цього року ми збільшили нашу підтримку України до рекордного рівня. На початку цього місяця ми домовилися про новий кредит для України обсягом 2,2 млрд фунтів, покритий прибутками від заморожених російських активів. У разі укладення мирної угоди ми об'єднаємося з коаліцією рішучих, готових гарантувати мир – і продовжимо зміцнювати власний потенціал України, щоб вона мала достатню міць відвадити будь-яку майбутню агресію.

Ми всі хочемо миру – і я переконаний, що це має бути такий мир, на який заслуговують українські Герої. Мир, який принесе справедливе й остаточне припинення війни та дозволить Україні процвітати й насолоджуватися своєю свободою, самостійно вирішуючи своє майбутнє. Це те, на чому я зосереджений. Це те, на чому зосереджений президент Зеленський. І це те, що ми зробимо разом. Слава Україні!

ексклюзивно для "Європейської правди"

14 березня 2025 року