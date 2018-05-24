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Испанский монарх приедет в Украину и посетит финал Лиги чемпионов

Четверг, 24 мая 2018, 17:50

Король Испании Хуан Карлос посетит Украину, чтобы поддержать футбольный клуб "Реал" (Мадрид, Испания) в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА в Киеве 26 мая.

Об этом сообщает сайт королевской семьи Испании.

"Его величество король Дон Хуан Карлос отправится в Киев, где он посетит финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 года, в котором сыграют "Реал" и "Ливерпуль", - говорится в сообщении.

Хуан Карлос правил страной с 1975 по 2014, а затем передал трон сыну, но не потерял титул.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд в компании президента Украины Петра Порошенко также посетит финальную игру.

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Испания Украина
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