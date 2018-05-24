Іспанський монарх приїде до України і відвідає фінал Ліги чемпіонів

Король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки футбольного клубу "Реал" (Мадрид, Іспанія) у фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА в Києві 26 травня.

Про це повідомляє сайт королівської сім'ї Іспанії.

"Його величність король Дон Хуан Карлос вирушить до Києва, де він відвідає фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018, у якому зіграють "Реал" і "Ліверпуль", - йдеться в повідомленні.

Хуан Карлос правив країною з 1975 по 2014, а потім передав трон синові, але не втратив титул.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд в компанії президента України Петра Порошенка також відвідає фінальну гру.