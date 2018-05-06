В Хорватии на дороге загорелся польский автобус с паломниками

Польский автобус, перевозивший паломников из боснийского Меджугорья до Жешува, загорелся на шоссе в Хорватии.

Об этом сообщает RMF24.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. По данным свидетелей, а также владельцев фирмы-перевозчика, возгорание произошло в багажном отделении автобуса.

В это время в автобусе находились 46 человек.

В результате пожара ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

После появления огня автобус остановился. Все пассажиры смогли выйти на улицу. Как отмечается, тушить огонь уже было поздно.

Автобус имел полные баки, так как только отправился в Жешув. Пассажиры потеряли весь багаж, у многих сгорели документы и деньги.