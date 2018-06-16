Трамп хамил лидерам G7 во время саммита – СМИ

Во время саммита "Большой семерки" президент США Дональд Трамп время не подбирал слов, чем озадачил не одного своего собеседника.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, которые присутствовали на встречах..

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу рассказал, что во время саммита "Большой семерки" в Канаде президент США Дональд Трамп назвал его "безжалостным убийцей".

WSJ пишет, что Трамп употребил эту фразу несколько раз из-за европейских пошлин в отношении американских товаров.

"Я думаю, он имел в виду это как комплимент, но я не уверен", - добавил Юнкер.

Еще более неловко, вероятно, чувствовал себя премьер Японии Синдзо Абэ, которому Трамп предложил "подбросить" 25 миллионов мексиканцев.

Так, президент США во время дискуссий вспомнил о миграции как большой европейской проблему и, обращаясь к Абэ отметил: "Синдзо, у тебя этой проблемы нет, но я могу прислать тебе 25 миллионов мексиканцев, и тебя очень быстро выпрут из твоего офиса".

Как отметил один из дипломатов, ремарка Трампа вызвала раздражение, однако лидеры старались быть рациональными и спокойными.

Досталось во время саммита и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Так, во время дискуссий об Иране и терроризме Трамп обратился к Макрону: "Ты должен это знать, Эммануэль, потому что все террористы сидят в Париже".

В Белом доме и Елисейском дворце никак не прокомментировали эти заявления.

Как известно, саммит G7 в канадском Квебеке продемонстрировал расхождение участников "семерки" по ряду вопросов. Трамп покинул собрание и отказался подписывать коммюнике саммита G7.

Представители Белого дома и лично президент США Дональд Трамп сделали в воскресенье крайне острые заявления с обвинениями в адрес канадского лидера Джастина Трюдо, например, что "в аду для него будет специальное место".

Напомним, Трамп также заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, поскольку все, кто живет на полуострове, говорят на русском.