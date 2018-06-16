Трамп грубіянив лідерам G7 під час саміту – ЗМІ

Під час саміту "Великої сімки" президент США Дональд Трамп часом не добирав слів, чим спантеличив не одного свого співрозмовника.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів, які були присутні на зустрічах..

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в п’ятницю розповів, що під час саміту "Великої сімки" у Канаді президент США Дональд Трамп назвав його "безжалісним вбивцею".

WSJ пише, що Трамп вжив цю фразу декілька разів через європейські мита стосовно американських товарів.

"Я думаю, він мав на увазі це як комплімент, але я не впевнений", - додав Юнкер.

Ще більш ніяково, певно, почувався прем’єр Японії Сіндзо Абе, якому Трамп запропонував "підкинути" 25 мільйонів мексиканців.

Так, президент США під час дискусій згадав про міграцію як велику європейську проблему і, звертаючись до Абе зазначив: "Сіндзо, у тебе цієї проблеми немає, але я можу прислати тобі 25 мільйонів мексиканців, і тебе дуже швидко випхають з твого офісу".

Як зазначив один з дипломатів, ремарка Трампа викликала роздратування, однак лідери намагалися бути раціональними і спокійними.

Дісталося під час саміту і президенту Франції Еммануелю Макрону.

Так, під час дискусій про Іран і тероризм Трамп звернувся до Макрона: "Ти мусиш це знати, Еммануелю, бо всі терористи сидять у Парижі".

У Білому домі і Єлисейському палаці ніяк не прокоментували ці заяви.

Як відомо, саміт G7 у канадському Квебеку продемонстрував розбіжність учасників "сімки" з низки питань. Трамп залишив зібрання та відмовився підписувати комюніке саміту G7.

Представники Білого дому та особисто президент США Дональд Трамп зробили у неділю вкрай гострі заяви зі звинуваченнями на адресу канадського лідера Джастіна Трюдо, наприклад, що "у пеклі для нього буде спеціальне місце".

Нагадаємо, Трамп також заявив лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.