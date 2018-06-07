В Минфине Франции провели обыски по делу главы администрации Макрона

Правоохранители провели обыски в Министерстве экономики и финансов Франции в рамках расследования дела главы Администрации президента Алекси Колера.

Об этом пишет Le Monde.

Обыски в здании ведомства в Париже прошли с целью изъятия архивных документов, говорится в сообщении. Финансовый прокурор Франции начал расследование возможного нарушения правил конфликта интересов со стороны Колера во время его работы в агентстве госхолдингов и Министерстве финансов.

Антикоррупционная организация Anticor обвинила Колера в незаконном использовании служебного положения в отношении Средиземноморской судоходной компании. Он якобы мог оказывать незаконные преференции компании, имея связи с ее руководством. Колер возглавлял кабинет нынешнего президента Эммануэля Макрона еще когда тот был министром экономики Франции (2014-2016 годы).

На посту генерального секретаря Елисейского дворца Колер является ближайшим доверенным лицом Макрона. Обвинения он отрицает. Елисейский дворец отказывается комментировать дело.