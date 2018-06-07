У Мінфіні Франції провели обшуки у справі глави адміністрації Макрона

Правоохоронці провели обшуки в Міністерстві економіки й фінансів Франції у рамках розслідування справи глави Адміністрації президента Алексі Колера.

Про це пише Le Monde.

Обшуки в будівлі відомства в Парижі пройшли з метою вилучення архівних документів, йдеться у повідомленні. Фінансовий прокурор Франції почав розслідування можливого порушення правил конфлікту інтересів з боку Колера під час його роботи в агентстві держхолдингів і Міністерстві фінансів.

Антикорупційна організація Anticor звинуватила Колера у незаконному використанні службового становища щодо Середземноморської судноплавної компанії. Він нібито міг надавати незаконні преференції компанії, маючи зв'язки з її керівництвом. Колер очолював кабінет нинішнього президента Еммануеля Макрона ще коли той був міністром економіки Франції (2014-2016 роки).

На посаді генерального секретаря Єлисейського палацу Колер є найближчою довіреною особою Макрона. Звинувачення він заперечує. Єлисейський палац відмовляється коментувати справу.