Совет ЕС и Европарламент не согласовали бюджет на 2019 год

Совет ЕС и Европейский парламент не сумели достичь согласия в переговорах относительно бюджета Евросоюза на 2019 год.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Совет сожалеет, что сегодня оказалось невозможным достичь соглашения о бюджете ЕС на 2019 год… Но я все еще уверен, что мы сможем согласовать бюджет на следующий год до конца года", - сказал Хартвиг ​​Легер, министр финансов Австрии и главный переговорщик Совета по бюджету.

Отмечается, что Совет ЕС сделал предложение, которое вышло бы за рамки первоначального предложения Евроомиссии, на парламент предпочел использовать неизрасходованные средства из предыдущих лет, связанные с исследовательскими проектами.

Вместе с тем Совет обеспокоен тем, что это создаст прецедент с неизвестными последствиями для будущего.

Парламент также хочет сократить финансирование Фонда помощи беженцам в Турции из фонда ЕС.

Еврокомиссия теперь должна представить новый проект бюджета.

Если в начале следующего года бюджет ЕС все еще не будет принят, применяется специальная система, предусматривающая, что каждый месяц можно будет тратить не более одной двенадцатой бюджетных ассигнований за предыдущий год.