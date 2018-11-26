Президент Литвы: действия РФ - прямая война против Украины, мы готовы помочь

Россия цинично нарушает международные соглашения и ведет "прямую агрессивную войну против Украины".

Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

"Очевидно, что Россия ведет прямую и агрессивную войну против Украины, цинично нарушая международные соглашения и взятые на себя обязательства", - сказала Грибаускайте.

По ее словам, Вильнюс осуждает действия Москвы в Керченском проливе и призывает ее "немедленно освободить незаконно захваченные корабли и членов их экипажей".

Литва, отметила президент, готова помочь Украине, "предоставляя надежную помощь всего международного сообщества".

25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены шесть украинских военнослужащих.

Во время заседания СНБО начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в целом на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС, которые были захвачены российскими службами, неизвестна.

Как сообщалось, по результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.