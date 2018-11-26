Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Військовий вертоліт впав у житловому кварталі Стамбула: 4 загиблих

У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові

Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти Росії

В НАТО заявили про незаперечну підтримку України у кризі в Керченській протоці






Президент Литви: дії РФ - пряма війна проти України, ми готові допомогти

Понеділок, 26 листопада 2018, 10:50

Росія цинічно порушує міжнародні угоди і веде "пряму агресивну війну проти України".

Про це сказала президент Литви Даля Грибаускайте, пише Delfi.

"Очевидно, що Росія веде пряму і агресивну війну проти України, цинічно порушуючи міжнародні угоди і взяті на себе зобов'язання", - сказала Грибаускайте.

За її словами, Вільнюс засуджує дії Москви в Керченській протоці і закликає її "негайно звільнити незаконно захоплені кораблі і членів їхніх екіпажів".

Литва, зазначила президент, готова допомогти Україні, "надаючи надійну допомогу всього міжнародного співтовариства".

25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено шістьох українських військовослужбовців

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що  загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

Як повідомлялося, за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грибаускайте Литва Азово-Керченська криза
powered by lun.ua