Президент Литви: дії РФ - пряма війна проти України, ми готові допомогти
Росія цинічно порушує міжнародні угоди і веде "пряму агресивну війну проти України".
Про це сказала президент Литви Даля Грибаускайте, пише Delfi.
"Очевидно, що Росія веде пряму і агресивну війну проти України, цинічно порушуючи міжнародні угоди і взяті на себе зобов'язання", - сказала Грибаускайте.
За її словами, Вільнюс засуджує дії Москви в Керченській протоці і закликає її "негайно звільнити незаконно захоплені кораблі і членів їхніх екіпажів".
Литва, зазначила президент, готова допомогти Україні, "надаючи надійну допомогу всього міжнародного співтовариства".
25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено шістьох українських військовослужбовців.
Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.
Як повідомлялося, за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.