Число погибших в столкновении вертолета и самолета в Альпах возросло до 5
Пять человек погибли и двое получили травмы в результате столкновения легкомоторного самолета и вертолета в Альпах на севере Италии.
Об этом сообщает The Local.
Горная спасательная служба Италии сообщила о "столкновении между вертолетом и легким самолетом" в пятницу днем над ледником Рутор в долине Аоста неподалеку от границы Франции и направила на помощь два вертолета. Ранее сообщалось о четырех погибших.
#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 січня 2019 р.
По данным Итальянского агентства по безопасности полетов (ANSV), столкновение произошло между вертолетом AS350 и пятиместным монопланом Jodel D.140E.
До сих пор неизвестно, сколько человек было на борту обоих летательных аппаратов на момент аварии.
Спасатели добрались до места происшествия в пятницу и доставили двух пострадавших в больницу. Дальнейшие поиски приостановили до утра субботы.