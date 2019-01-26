Число погибших в столкновении вертолета и самолета в Альпах возросло до 5

Пять человек погибли и двое получили травмы в результате столкновения легкомоторного самолета и вертолета в Альпах на севере Италии.

Об этом сообщает The Local.

Горная спасательная служба Италии сообщила о "столкновении между вертолетом и легким самолетом" в пятницу днем ​​над ледником Рутор в долине Аоста неподалеку от границы Франции и направила на помощь два вертолета. Ранее сообщалось о четырех погибших.

По данным Итальянского агентства по безопасности полетов (ANSV), столкновение произошло между вертолетом AS350 и пятиместным монопланом Jodel D.140E.

До сих пор неизвестно, сколько человек было на борту обоих летательных аппаратов на момент аварии.

Спасатели добрались до места происшествия в пятницу и доставили двух пострадавших в больницу. Дальнейшие поиски приостановили до утра субботы.