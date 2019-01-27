В Сербии десятки тысяч людей требовали отставки президента и правительства

Десятки тысяч людей приняли участие в очередной акции протеста в Белграде, направленной против президента и правительства Сербии.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Акция началась в субботу вечером, ее участники прошли шествием у правительственных институтов, требуя остановить политическое насилие.

Днем ранее аналогичные акции прошли в нескольких городах Сербии.

По словам одной из неформальных организаторов акции в Белграде Елены Анасонович, сейчас наблюдается спонтанное нарастание протестных настроений и все больше городов выражают желание устраивать акции у себя.

На акции в Белграде протестующие призвали президента Александара Вучича и правительство, возглавляемое его Сербской прогрессивной партией, уйти в отставку.

Колонна митингующих прошла под зданиями государственной телерадиокомпании RTS, парламента и президентским дворцом. Под зданием вещателя RTS участники акции устроили "5 минут шума" с музыкой и свистом, требуя от канала непредвзятого отношения к оппозиции и нейтрального освещения протестов.

Акции протеста в Сербии начались с 23 ноября прошлого года после избиения оппозиционного политика Борко Стефановича в южном городе Крушевац.

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