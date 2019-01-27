В Финляндии сообщили о закрытии рейсов российского лоукостера "Победа"

Российская авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот" прекращает выполнять полеты в столицу Финляндии. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE. Авиакомпания начала полеты в Хельсинки-Вантаа 5 октября 2018 года. "Низкобюджетный российский авиаперевозчик "Победа" прекращает авиасообщение между Москвой и Хельсинки – рейс не продержался и полгода. Завершающий рейс намечен на 31 января. Продажа на все последующие даты закрыт", - говорится в сообщении. О причинах закрытия рейсов не сообщается.

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