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Россиянина, совершившего резню в супермаркете Осло, поместили в психбольницу

Среда, 30 января 2019, 16:30

20-летнего россиянина, который 17 января напал с ножом на женщину в одном из супермаркетов Осло, поместили в психиатрическую больницу.

Об этом заявил его адвокат Ула Лунде, пишет AP.

Норвежский спецслужба PST расследует инцидент как нападение, связанное с террором, ведь мужчина утверждал, что он задумал убить несколько человек в Норвегии и других европейских странах.

Подозреваемый, которому суд назначил месячный арест, позже заявил, что он не является экстремистом.

Правоохранители считают, что потерпевшую, молодую женщину, злоумышленник выбрал наугад.

Мужчина приехал из России в Норвегию через Швецию.

По статье 131 Уголовного кодекса Норвегии об осуществлении теракта злоумышленнику грозит до 21 лет тюремного заключения.

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Норвегия
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