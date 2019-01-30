Россиянина, совершившего резню в супермаркете Осло, поместили в психбольницу

20-летнего россиянина, который 17 января напал с ножом на женщину в одном из супермаркетов Осло, поместили в психиатрическую больницу.

Об этом заявил его адвокат Ула Лунде, пишет AP.

Норвежский спецслужба PST расследует инцидент как нападение, связанное с террором, ведь мужчина утверждал, что он задумал убить несколько человек в Норвегии и других европейских странах.

Подозреваемый, которому суд назначил месячный арест, позже заявил, что он не является экстремистом.

Правоохранители считают, что потерпевшую, молодую женщину, злоумышленник выбрал наугад.

Мужчина приехал из России в Норвегию через Швецию.

По статье 131 Уголовного кодекса Норвегии об осуществлении теракта злоумышленнику грозит до 21 лет тюремного заключения.