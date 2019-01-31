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В Латвии на три месяца запретили "Россия РТР" из-за антиукраинской пропаганды

Четверг, 31 января 2019, 15:19

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала "Россия РТР" на территории страны.

Нарушение обнаружили в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", пишет LETA.

Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и повторно делал враждебные высказывания против части жителей Украины.

"Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигания войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей строгостью", - сказал член NEPLP Патрик Грива.

Также 11 января 2018 года в эфире "60 минут" российский политик Владимир Жириновский призвал к военным действиям на территории Украины. Подобным образом неоднократно фиксировалось разжигание ненависти к украинцам, утверждения, что украинцы являются отвратительными, бандитами, поясняется в пресс-релизе NEPLP.

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