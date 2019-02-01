Помпео объявил о выходе США из ядерного договора, обвинив Россию

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.

С таким заявлением он выступил в пятницу в Государственном департаменте, сообщает ABC News.

Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) долгое время играл центральную роль в ограничении определенных видов ядерного вооружения, которое могут развернуть обе страны. Существует опасение, что без этого договора начнется новая гонка ядерных вооружений.

"Нарушение Россией (договора) подвергли большому риску жизни миллионов европейцев и американцев ... Наша обязанность - ответить должным образом", - сказал Помпео

Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора в декабре. Он выдвинул России 60-дневный срок для того, чтобы она вернулась к исполнению своих обязательств. Ультиматум США завершается в субботу.

Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты приостановлят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.

США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудования.

Россия отрицала все обвинения США. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести какие-либо существенные переговоры".

Читайте также: "Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ".