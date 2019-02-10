Истребители НАТО проведут тренировки в небе над Эстонией

На следующей неделе истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом сообщает ERR.

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов.

С конца августа прошлого года истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на эстонской авиабазе в Эмари.

Воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО.

Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован на литовской авиабазе в Шяуляе.