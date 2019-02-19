Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Двойной теракт в Идлибе: 24 погибших, более 50 раненых

Юнкер: ЕС не будет против отложить Brexit

"Просыпайтесь": Макрон выступит с большим обращением к европейцам

Министр здравоохранения Грузии спас жизнь женщины в самолете






Родителей экс-премьера Италии посадили под домашний арест по делу о мошенничестве

Вторник, 19 февраля 2019, 08:22

Родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци поместили под домашний арест на фоне расследования предполагаемого мошенничества с банкротством.

Об этом сообщает AFP.

Судебные источники заявили, что Тициано Ренци и Лаура Боволи, подозреваемые в выдаче фальшивых счетов, были помещены под домашний арест, чтобы избежать уничтожения или манипулирования доказательствами.

"Я очень верю в итальянскую систему правосудия. И поэтому я очень хочу присутствовать на суде", - написал Ренци на своей странице в Facebook, добавив, что его семью "запятнали" из-за его политической деятельности.

Ренци, возглавлявши итальянское правительство с февраля 2014 года по декабрь 2016 года, добавил, что эксперты заявили, что "никогда не видели такой абсурдной и непропорциональной меры".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия