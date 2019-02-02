Иран обнародовал новую ракету большой дальности

Иран представил новую крылатую ракету, дальность полета которой составляет до 1350 километров.

Об этом пишет Reuters.

Успешный тест ракеты под названием "Ховейзе" состоялся в субботу, 2 февраля, в день празднования 40-й годовщины Исламской революции.

Иран расширил свою ракетную программу, в частности баллистических ракет, вопреки оппозиции Соединенных Штатов и обеспокоенности европейских стран.

Тегеран говорит, что программа является исключительно оборонительной. "Эта крылатая ракета требует очень короткого времени для своей готовности и может летать на небольшой высоте", - сказал министр обороны Амир Хатами во время церемонии.

Как известно, в начале мая Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного 2015 между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Европейские государства, подписавшие соглашение, до сих пор поддерживают его, но опасаются по поводу программы баллистических ракет Ирана и его влияния на Ближнем Востоке.