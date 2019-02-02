Германия анонсировала "первый шаг" в разработке плана глобального разоружения

Германия проведет конференцию по вопросам контроля над вооружениями в марте в Берлине, что станет первым шагом в рамках разработки новых международных правил в этой сфере.

Об этом заявил в своем Twitter глава МИД Германии Хайко Маас.

"Разоружение должно быть в международной повестке дня. Это касается не только США и России, но и таких стран, как Китай. Разработано много новых систем оружия, для которых международных правил практически нет. Нужны новые правила для новых технологий", - написал Маас.

"В рамках первого шага мы проведем конференцию по контролю над вооружениями в Берлине в марте, где акцент будет сделан на новых системах оружия. Мы должны действовать с предсказанием - иначе научная фантастика скоро станет смертельной реальностью", - добавил министр.

В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору о РСМД с РФ и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.