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Опасный маневр: российский Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету

Суббота, 23 февраля 2019, 10:30

Российский истребитель Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому разведывательному самолету над Балтийским морем.

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем во вторник.

Минобороны Швеции опубликовало фотографии, на которых видно, насколько приблизился российский истребитель.

 

В ведомстве утверждают, что Су-27 пролетел менее чем в 20 метрах от шведского самолета.

"Сначала он пролетел впереди, затем сзади и начал преследование, подойдя очень, очень близко, ближе, чем обычно" - сказал пилот шведского самолета Андерс Перссон.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист раскритиковал действия россиян.

"Я считаю это неприемлемым, считаю это провокацией. Думаю, это непрофессиональные действия, которые не способствуют безопасной авиации", - сказал он.

По словам министра, таким образом РФ пытается демонстрировать свое доминирование в регионе, которое Швеция не может принять.

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