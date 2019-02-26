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Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с Трампом

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Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с Трампом

Вторник, 26 февраля 2019, 08:14

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в окружении крепких охранников во вторник на бронированном лимузине прибыл в Ханой для саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает агентстсво Associated Press, военные, полиция и международные журналисты толпились на улице возле отеля Melia в Ханое, где должен остановиться Ким.

Сотни нетерпеливых граждан стояли за баррикадами в надежде увидеть северокорейского лидера. Вспыхивали десятки камер, а некоторые жители кричали и снимали прибытия Кима в отель на мобильные телефоны.

Авторитарные лидеры Вьетнама задействовали огромный аппарат безопасности, чтобы встретить Кима. Участки дорог в столице были перекрыты. Рано утром Ким сошел со своего бронепоезда после долгой поездки - он выехал из Пхеньяна и поездом пересек весь Китай к вьетнамской границе.

На саммите Трамп и Ким обсудят одну из самых больших проблем безопасности в Азии: стремление Северной Кореи создать ядерную программу.

Это будет уже вторая встреча Трампа с Кимом. Предыдущая, прошедшая в прошлом году в Сингапуре, дала мало конкретных результатов.

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КНДР Трамп
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