В Ла-Манше нашли обломки самолета, в котором летел футболист британского клуба

На дне пролива Ла-Манш нашли обломки легкомоторного самолета, в котором летели аргентинский футболист британского "Кардиффа" Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Об этом в своем Twitter сообщил Дэвид Мирнс - координатор частной операции по поиску самолета.

Мирнс не уточнил, удалось ли найти тела, но отметил, что семьям Салы и Ибботсона сообщили об обнаружении обломков.

Мирнс пообещал сделать заявление в понедельник, 4 февраля.

Напомним, легкомоторный самолет, на борту которого были Эмилиано Сала и пилот, в понедельник 21 января в 19:15 по местному времени вылетел из Франции в Уэльс, но через час исчез с радаров над Ла-Маншем в районе острова Гернси, вблизи маяка Каскетс.

Полиция острова Гернси сообщила, что самолет запрашивал разрешение на аварийную посадку, но исчез с радаров на высоте около 700 метров.