Brexit: Нидерланды хотят переманить из Британии более 250 компаний

Правительство Нидерландов сообщил о переговорах со свыше 250 компаниями о переводе их бизнеса из Британии после Brexit.

Об этом сообщает The Guardian.

Министерство экономики Нидерландов сообщило, что в прошлом году переманило из Британии 42 компании, создав таким образом почти 2 тысячи рабочих мест. В этом году он хочет увеличить усилия по привлечению британского бизнеса.

Среди тех, кто уже выбрал инвестиции в Нидерланды – телеканал Discovery, Sony и Bloomberg.

"Кроме того, Нидерландское агентство иностранных инвестиций ведет переговоры с более чем 250 зарубежными компаниями, которые рассматривают вопрос о переводе в Нидерланды после Brexit", – сообщили в министерстве.

Большинство из 250 компаний являются британскими, но некоторые из них американские или азиатские, которые подумывают перенести свои европейские филиалы в другую страну.

Ожидается, что число британских компаний, которые будут переезжать в страны-члены ЕС, будет расти.