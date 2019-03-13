Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Европарламент: Россия – главный источник дезинформации в Европе

МИД о запрете въезда австрийскому журналисту: это следствие пренебрежительного отношения

В Крыму анонсировали прибытие французских политиков в годовщину аннексии

Генерал США заявил о рисках войны с Китаем и оккупации Россией Одессы и Румынии






Европарламент рекомендует назначить спецпредставителя ЕС по вопросам Украины

Среда, 13 марта 2019, 15:07

Европейский парламент принял в среду резолюцию с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине.

В документе говорится, что на этого спецпредставителя будет возложена, в первую очередь, тематика Крыма и Донбасса, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Спецпредставитель также будет отвечать за мониторинг ситуации с правами человека "на оккупированных территориях", за реализацию минских соглашений, снижение напряженности в районе Азовского моря и защиту прав "перемещенных в собственной стране лиц", отмечается в резолюции Европарламента.

Напомним, в середине февраля министры иностранных дел ЕС определили сферы, в которых Евросоюз окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что помощь Украине ЕС планирует сделать главным ответом на азовский кризис.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua