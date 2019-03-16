Качиньский решительно отверг права ЛГБТ

Лидер польской правящей партии "Право и справедливость" использовал враждебную риторику, выступая против прав ЛГБТ.

Об этом пишет AP.

Ярослав Качиньский в субботу выступил перед членами партии на съезде, который предшествует выборам 23-26 мая в Европейский парламент и общим выборам в Польше осенью.

Качиньский, который является самым мощным политиком Польши, заявил, что недавняя декларация прав ЛГБТ в Варшаве касается однополых браков и прав однополых пар на усыновление. Он сказал, что ответ этому - "Нет". Качиньский настойчиво добавил: "Держитесь подальше от наших детей!"

Это был второй случай, когда он использовал вопросы прав ЛГБТ для сплочения консервативных избирателей в преимущественно католической стране, говорится в сообщении.

По данным опросов, на третье место в рейтинге польских политсил вышла вновь созданная партия Wiosna, возглавляемая первым польским политиком-открытым геем Робертом Бедронем.